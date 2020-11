Un site internet dédié à la Covid-19 dans le territoire de Lunéville à Baccarat

Un site internet entièrement dédié à la Covid-19 dans le Lunévillois est créé par la communauté de communes, en lien avec des professionnels de santé et l'Agence régionale de santé. Objectif : donner aux 43 000 habitants du territoire une information claire et fiable.

Les 43 000 habitants de la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat ont désormais LEUR site internet entièrement dédié à l'épidémie de covid. Il s'appelle infocovid-lunevillois et est activé depuis ce mercredi 4 novembre.

Un site qui permet de faire le point sur la situation sanitaire dans le territoire (nombre d'hospitalisés, taux de positivité), savoir où se faire tester, ce qu'est un test antigénique et répondre à des questions sur les symptômes, l'isolement ou encore l'immunité. Il est actualisé au quotidien.

Infocovid-lunevillois affiche déjà plusieurs milliers de pages vues, signe d'une forte attente selon le président de la communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat. "C'est quand même une situation qui est très anxiogène actuellement", explique Bruno Minutiello. "Chacun est plus ou moins confiné en fonction de son activité. Il nous a semblé important que chacun puisse avoir un niveau de connaissance de la maladie et de la situation sur le territoire, sans venir alimenter cette anxiété quotidienne."

Dans le viseur des élus et des professionnels de santé : les réseaux sociaux qui font circuler parfois de fausses informations. "Il faut des choses simples et qui soient vraies, c'est ce qu'on recherche avant tout", souligne pour sa part le Dr Pierre-Jean Courbey, chef de pôle au centre hospitalier de Lunéville et coordonnateur de l'information sur le site. "Il faut qu'il y ait des communications sur l'évolution de la maladie et de la situation dans le Lunévillois, dans les ehpad, en ville, à la campagne. Parce qu'il y a des gens qui doivent se soigner et qui ne se soignent pas."