Un sommet de 4000 mètres à Chamonix pour des jeunes Francs-Comtois atteints de cancers

Besançon, France

Tous les ans, fin juillet l'association de Besançon Semons l'Espoir emmène des adolescents atteints d'un cancer à Chamonix. La semaine se termine toujours par un sommet de 4000 mètres à gravir. Lors de ce séjour on reconstitue une cordée avec enfants, parents et médecins qui à l'hôpital se battent toute l'année contre des cancers se retrouvent sur des sommets où chacun se dépasse.

Cordée de l'association à Chamonix - Association Semons l'espoir

Des échanges inestimables

Pour Pierre Dornier, le président de l'association, cette semaine à Chamonix apporte beaucoup pour ces adolescents qui se battent contre un cancer. "Les jeunes nous disent on évite de parler de ces moments difficiles en famille, à l'école on en parle pas, de se retrouver ensemble à partager ça leur donne encore plus de force". Certains jeunes finissent même par s'engager dans l'association pour prolonger cet élan.

La cordée sur un sommet - Association Semons l'Espoir

Une motivation très forte

Lors de ces semaines organisées fin juillet, les guides qui accompagnent le groupe depuis une vingtaine d'années témoignent. "On vit avec des gamins, ils ne plaignent pas. Ils n'ont pas mal aux jambes, ils veulent se battre, ils veulent arriver jusqu'en haut et nous donnent une leçon de vie assez extraordinaire" Pierre Dornier.

Le groupe sur le sommet - Association Semons l'Espoir

Le groupe sur le sommet - Association Semons l'Espoir

Semons l'Espoir a été créé il y a une trentaine d'années, suite à la maladie des deux filles du président de l'association Pierre Dornier. L'objectif initial était d'améliorer les conditions d'accueil et de soins dans les hôpitaux Francs-Comtois. L'association a par exemple créé la maison des familles à l'hôpital Jean Mingoz à Besançon.