"Un souci de santé publique" : à Buzançais, la ville s'attaque aux chenilles processionnaires

Buzançais, France

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Buzançais s'attaque aux chenilles processionnaires avec un traitement préventif. Un produit à base de bacille de Thuringe est pulvérisé sur le feuillage des arbres. Un produit sans aucun danger pour l'homme et l'environnement mais qui est mortel pour les chenilles. La puissance du jet permet d'aller à des hauteurs jusqu'à 35 mètres.

Pour la mairie de Buzançais, c'est une priorité. "Tous les ans, il faut recommencer. On ne se débarrasse pas des chenilles en un seul traitement. Mais _sur le domaine public, notre traitement est vraiment efficace. On arrive à limiter considérablement l'emprise de la chenille sur nos conifères_", explique Guillaume Forestier, responsable du service Espaces verts à Buzançais. "On arrive à limiter considérablement l'emprise de la chenille sur nos conifères. Il faudrait aussi que ce soit fait chez les riverains", poursuit Guillaume Forestier.

Il nous appartient de mettre en sécurité nos arbres. Ça comprend la lutte contre les espèces invasives qui peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine et la santé animale"

Ce mercredi, l'une des interventions se passe à l'étang Baron. "Le site est fréquenté par des enfants, des pêcheurs, des promeneurs avec des animaux. On ne peut pas se permettre d'avoir des cocons qui tombent par terre ou un risque avec des chenilles processionnaires", ajoute Guillaume Forestier. Car la chenille processionnaire "pose un souci de santé publique. Elle est urticante. Ça peut provoquer des démangeaisons voire pire si ça atteint les voies respiratoires".