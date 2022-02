"Un soulagement": les anciens malades du cancer saluent la réduction du délai d'obtention du droit à l'oubli

Le délai d'obtention du "droit à l'oubli" va passer de dix à cinq pour les anciens malades du cancer et de l'hépatite C après un vote au Parlement. Une mesure saluée par les concernées, pour qui obtenir un prêt immobilier après la maladie est souvent impossible.

C'est une loi qui devrait considérablement réduire les inégalités face à l'emprunt bancaire. Les parlementaires se sont mis d'accord pour réduire le temps d'obtention du "droit à l'oubli" pour les personnes guéries de maladies graves. Concrètement, il ne sera plus nécessaire de déclarer sa maladie à l’assureur si les traitements sont terminés depuis au moins cinq ans, contre dix auparavant. En Alsace, les associations de malades saluent cette mesure.

Des surprimes sur les contrats d'assurance

Ce passif de malade implique des tarifs beaucoup plus chers pour souscrire à une assurance, avec souvent des surprimes qui rendent inaccessibles les contrats d'assurance à des personnes, pourtant guéries du cancer ou de l'hépatite C. Frédéric Chaffraix, président de "SOS hépatites" en Alsace, en a lui même fait les frais.

"Le médecin vous dit que vous êtes guéri. Le risque de rechute avec l'hépatite C est plus que minimum. Et pourtant j'ai du attendre plusieurs années avant de me lancer dans un projet d'emprunt". C'est la "double peine", comme l'explique Pierre-Alain Mendler, le président de l'association L'Alsace contre le cancer. "Dix ans, c'était long. On empêche certaine personne de réaliser des projets immobiliers ou même professionnel."

La réduction de ce délai à cinq ans est donc une avancée considérable selon lui. "On sait d'ailleurs que les risques de rechute pour la plupart des cancers se déroule dans les cinq ans après l'arrêt des traitements. Ça colle donc davantage à la réalité".

Pendant longtemps, les assureurs n'ont pas suivi les progrès médicaux

D'un point de vue médical, ce délai de dix ans était par ailleurs exagéré selon Cécile Sonntag, praticien hospitalier à l'institut de cancérologie Strasbourg. "On a fait énormément de progrès en terme de traitement, de suivi. De plus de plus de patients retournent au travail une fois guéris. Et si on arrive à les remettre au travail, il faut que la société suive. Pendant longtemps, les assurances n'ont pas suivi les progrès médicaux".

Selon elle, cette annonce est particulièrement importante pour les jeunes patients atteints de cancer, qui trainent ensuite ce boulet pour se reconstruire après leur maladie. "On a des patients de 25 ans, avec des lymphomes qui guérissent au bout d'un an. Une fois qu'ils ont vaincu le temps de la maladie, on les empêche de passer complètement dans l'étape suivante."

Autre bonne nouvelle pour les malades : cette loi va également mettre fin au questionnaire médical pour pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros. La mesure s'appliquera dès l'adoption définitive de la loi, à la mi-février.