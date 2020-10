Cancer du sein : des chercheurs francs-comtois inventent un soutien-gorge connecté pour faciliter le dépistage

Le soutien-gorge intelligent "SBra" est un projet commun des chercheurs et étudiants de l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon, des médecins de l'hôpital nord Franche-Comté, des sociologues de l'UTBM et des chercheurs suisses. Ensemble, ces équipes travaillent depuis 2019 sur une brassière connectée, munie de capteurs, qui permettrait aux femmes un dépistage facilité du cancer du sein.

A la tête du projet, Zeina Al Masry peaufine son prototype, avant que le SBra entre en essais cliniques en janvier 2021 à l'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans, près de Belfort.

Une modélisation de sein munie de capteurs de température et d'activité électrique. Leur but : identifier d'éventuelles tumeurs. © Radio France - Rachel Saadoddine

"Les capteurs vont permettre de collecter des données localisées pour calculer la taille de la tumeur chez une patiente", explique la chercheuse en mathématiques et professeure à l'ENMM de Besançon. A ses yeux, le SBra pourrait permettre de réduire considérablement le nombre de décès du cancer du sein, une maladie qui tue 120 000 femmes en France chaque année. "Le modèle final, ça sera une brassière de sport avec un petit fil, comme des écouteurs pour la musique, reliée à un boîtier pour stocker les résultats et les envoyer", explique Zeina El Masry.

C'est vraiment comme si je portais une brassière de sport

Avec un dispositif aussi léger, le but est de soulager les femmes, jusqu'ici obligée de passer par la case mammographie pour se faire dépister. Elise, 50 ans, a accepté de tester le SBra et elle est formelle : "C'est vraiment comme si je portais une brassière de sport en fait. Ça n'a rien à voir avec une mammographie. C'est toujours un examen douloureux, compliqué. Et là... je me sens bien."

Pour se faire dépister grâce à cette brassière intelligente, la marche à suivre est simple : l'enfiler et rester assise pendant trente minutes. Pas de compression, pas d'inconfort, aucun des désagréments liés à la mammographie.

Autre avantage de ce soutien-gorge connecté, selon sa créatrice, il pourra être utilisé "chez soi, dans le cabinet d'un médecin généraliste ou d'une infirmière". Pas besoin de se rendre à l'hôpital ou en clinique, puisque les résultats seront automatiquement transmis à votre médecin. Une aubaine pour toutes les habitantes de zones rurales, éloignées des centres de soins pratiquant la mammographie. En supprimant le coût de déplacement, Zeina El Masry espère encourager davantage de femmes à se faire dépister et ce, plus régulièrement.

Zeina El Masry, chercheuse en mathématiques et professeur à l'ENMM de Besançon a tenu à associer ses étudiants au projet SBra pour les sensibiliser à la prévention du cancer du sein. © Radio France - Rachel Saadoddine

Actuellement, le dépistage du cancer du sein est - en règle générale - seulement recommandé aux femmes de plus de 50 ans, tous les trois mois. Mais le SBra, moderne et connecté grâce à une application pour smartphone, pourrait pousser un public plus jeune à surveiller leurs poitrines.