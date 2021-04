Un soutien supplémentaire pour les étudiants du Grand Est : le dispositif COVISTUD'

Ce nouveau dispositif, une "synergie territoriale" pour ses initiateurs, est porté à la fois par l'ARS, l'Agence régionale de santé, le rectorat de région académique Grand Est, les universités du Grand Est et les établissements d'enseignement supérieur, avec les CUMP, cellules d'urgence médico-psychologique, et le centre régional du psycho-traumatisme.

COVISTUD' permet à ces partenaires d'épauler plus efficacement les jeunes en difficulté et d'échanger les bonnes pratiques. Un exemple : à Strasbourg, le CROUS et l'université emploient des "étudiants-relais" chargés de repérer leurs camarades en détresse pour les aiguiller vers le bon interlocuteur. Ils sont 15 dans les cités universitaires du CROUS et 18 sur le campus.

Le campus universitaire de l'Esplanade © Radio France - Corinne FUGLER

50 nouvelles consultations chaque semaine

"Aujourd'hui, on a presque une demande sur trois qui concerne un étudiant qui ne va pas bien, psychologiquement, financièrement ou en décrochage scolaire", explique le Dr Julie Rigaut, médecin généraliste au sein du service de santé universitaire de Strasbourg.

"Nos portes sont ouvertes tous les jours et les étudiants peuvent entrer sans rendez-vous. Ils sont toujours accueillis par un médecin, une infirmière, déjà pour pouvoir parler, et puis ensuite trouver avec eux des solutions."

Les services de santé de l'université de Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

"On constate une augmentation très forte des demandes en consultation", indique le Dr Myriam Riegert, directrice médicale du CAMUS, Centre d'accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg, "on accueille plus de 50 nouvelles demandes chaque semaine!"

Par ailleurs, l'AFGES, association d'étudiants strasbourgeoise, lance cette semaine un baromètre pour repérer les étudiants en détresse psychologique. L'AFGES l'a conçu avec un psychologue, Bernard Edelist, sur le modèle des baromètres "qualité de vie" qui existent dans les entreprises.

L'anxiété progresse chez les étudiants

Santé publique France actualise régulièrement son enquête CoviPrev dont les derniers résultats montrent une dégradation de la santé mentale chez les jeunes de 18-24 ans et en particulier chez les étudiants. Un Français sur cinq se dit dépressif ou anxieux.

Aux jeunes de 12 à 25 ans, Santé publique France propose une plateforme dédiée, Fil Santé Jeunes, un service anonyme et gratuit, doté également d'une ligne d’écoute, 0 800 235 236, accessible tous les jours.

Enfin la plateforme nationale Santé Psy Etudiant met en relation psychologues et étudiants, en vue d'un suivi gratuit.