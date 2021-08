Un soutien très discret des élus marseillais pour Didier Raoult

Didier Raoult, Martine Vassal et Michèle Rubirola lors d'une conférence de presse commune en 2020 à Marseille

L'éventuel départ à la retraite de Didier Raoult le mois prochain n'a pas suscité ce jeudi de nombreuses réactions politiques. Encore en vacances pour la plupart, les principaux élus préfèrent s'abstenir de commenter l'information révélée par la journal la Provence et le quotidien le Monde. Et pourtant, au plus fort de la crise, ils sont nombreux, surtout à droite, à avoir fait l'éloge du professeur Raoult.

Quelque uns dénoncent la volonté de l'APHM de ne pas prolonger le contrat du patron de l'IHU. La première décision de François Crémieux, récemment nommé par Macron à la tête des hôpitaux de Marseille, c'est de renvoyer le professeur Raoult, reconnu dans le monde entier, écrit Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches du Rhône. Ce pouvoir préférera toujours des gens soumis aux génies."

Au conseil municipal de Marseille, plusieurs élus touchés par le covid ont été soignés par l'équipe du professeur Raoult. "Je n'oublie pas, dit Yves Moraine, élu LR. Et cette décision ne me plait pas. C'est une reprise en main de l'Assistance Publique des hôpitaux de Paris. mais j'apporte tout mon soutien au professeur Raoult."

En revanche, silence radio du président LR du conseil régional. Renaud Muselier a pourtant affirmé à plusieurs reprises que Didier Raoult a "sauvé beaucoup de gens". De son côté, Martine Vassal, la présidente de la métropole d'Aix-Marseille et du département des Bouches du Rhône n'a pas souhaité faire de commentaire.