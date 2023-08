Un super appareil de radiologie dentaire pour l'hôpital d'Ussel et les patients de Haute-Corrèze

Le tomographe permet d'établir un diagnostic plus rapide et plus précis, avec une radio panoramique, et si besoin en 3D

Depuis le début de l'été, l'hôpital d'Ussel dispose d'un nouvel équipement de radiologie bucco-dentaire particulièrement performant : un tomographe qui permet de faire des images panoramiques, voire en 3D. "C'est un complément à l'examen clinique, pour rechercher par exemple des foyers infectieux ou des dents qui ont une position atypique", explique le Dr Saricassapian, spécialiste de médecine dentaire, "et il permet d'éviter de faire des radios dent par dent, ce qui réduit l'exposition aux radiations".

Le cabinet dentaire mis en place depuis un an et demi à l'hôpital d'Ussel est dédié aux personnes âgées ou handicapées vivant en établissement en Haute-Corrèze, par exemple à la Fondation Jacques Chirac. Et pour ces patients, le tomographe est aussi particulièrement intéressant, car on peut l'utiliser facilement avec une personne en fauteuil roulant, contrairement au scanner. La précision de l'image permet aussi d'affiner le diagnostic sans avoir à pousser trop l'examen clinique avec des patients fragiles.

Un gain de temps pour les praticiens et les patients

Ces avantages, mais aussi celui de la proximité, ont convaincu le Rotary Club d'Ussel de se mobiliser pour financer quasi-intégralement l'équipement (57.000 euros), avec le concours d'autres clubs (Egletons et Cadix) et de la fédération internationale. "Avant, ces patients devaient aller à Clermont ou à Limoges, il y en avait pour la journée, alors que là, en deux heures, c'est réglé, avec beaucoup moins de stress", se réjouit André Alanore, qui a porté le dossier au sein du Rotary. Les cabinets libéraux du territoire peuvent aussi envoyer leurs patients à l'hôpital pour faire un examen avec ce tomographe. Le directeur de l'hôpital espère que ça pourra être un facteur d'attractivité pour attirer des praticiens en Haute-Corrèze, et pourquoi pas à l'hôpital.