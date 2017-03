Un tétraplégique retrouve l'usage de son bras grâce à des implants cérébraux

Grâce à un système d'implants cérébraux, un Américain paralysé à partir des épaules peut à nouveau utiliser son bras et sa main droite, comme le montre une vidéo (en anglais) publiée mardi par des chercheurs de Cleveland.

C'est une avancée remarquable, qualifiée de "première" médicale par des chercheurs : aux États-Unis , un homme tétraplégique de 56 ans peut à nouveau utiliser son bras et sa main droite grâce à une nouvelle neuroprothèse.

Près de 200 micro-électrodes implantées dans le cerveau

Le dispositif contourne la lésion de la colonne vertébrale en utilisant des fils, des électrodes et des logiciels informatiques pour reconnecter le cerveau du patient et les muscles de son bras paralysé, lui permettant de boire ou manger, comme le montre la vidéo (en anglais) publiée mardi par la Case Western Reserve University, à Cleveland.

Être capable de bouger juste ce petit peu est impressionnant - Bill Kochevar

Le patient âgé de 56 ans, Bill Kochevar, est tétraplégique, blessé au niveau de la quatrième vertèbre cervicale depuis un accident de vélo il y a près de dix ans. Il a deux boîtiers sur la tête et 192 micro-électrodes implantées chirurgicalement dans son cerveau, qui enregistrent les signaux que sa matière grise envoie lorsqu'il imagine bouger le bras et la main. Avec ce dispositif expérimental, ses muscles reçoivent des instructions par le biais de 36 électrodes implantées dans son bras et son avant bras : il peut l'utiliser pour boire une gorgée de café, se gratter le nez et manger de la purée de pommes de terre. Pour quelqu'un qui a été blessé depuis plusieurs années et "qui ne pouvait pas bouger, être capable de bouger juste ce petit peu est impressionnant", a déclaré Bill Kochevar. "C'est mieux que ce que je pensais", a-t-il ajouté.

Des mouvements encore approximatifs

"À notre connaissance, c'est le premier exemple au monde d'une personne atteinte d'une paralysie totale, complète", utilisant directement la pensée pour déplacer le bras et la main pour effectuer des "mouvements fonctionnels", a déclaré le coauteur de l'étude Bolu Ajiboye à l'AFP.

Cette étude est "innovante", c'est la première fois que l'on fait état d'une personne exécutant des mouvements fonctionnels, multi-articulations (main, coude, épaule, ndlr) avec un membre paralysé grâce à une neuroprothèse motrice, souligne Steve Perlmutter, de l'Université de Washington, dans un commentaire publié avec l'article dans la revue médicale The Lancet. "Cependant, ce traitement n'est pas prêt d'être utilisé en dehors du laboratoire", nuance ce spécialiste. Il fait remarquer que les mouvements sont encore lents et approximatifs, en pointant les nombreux obstacles qu'il reste à surmonter en matière de neuroprothèses. Notamment la miniaturisation de dispositifs qui devront être aussi suffisamment bon marché et robustes afin de devenir accessibles au plus grand nombre.