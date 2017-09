Un tiers des plus de 65 ans consomme plus de sept médicaments différents chaque jour

Le pilulier rempli à ras bord sur la table de chevet ! Selon une enquête du mensuel "60 millions de consommateurs", auprès de 400.000 personnes, un tiers des plus de 65 ans consomme sept médicaments par jour.

La sur-médication est un enjeu de santé publique majeur. La sur-médication, c'est le fait de prendre trop de médicaments, avec des conséquences parfois néfastes, surtout chez les personnes âgées. Le mensuel "60 millions de consommateurs" a publié ce jeudi une enquête, réalisée auprès de 400.000 personnes. Il en ressort qu'un tiers des plus de 65 ans consomme sept médicaments différents, un senior sur six en consomme quatorze. C'est le cas de Jean-Claude, un Montois de 79 ans qui souffre du coeur et des poumons : "J'en ai deux le matin, un à midi, quatre le soir. On peut pas s'en passer !"

Les personnes âgées ont plusieurs pathologies, donc c'est logique qu'elles prennent plusieurs médicaments mais le problème, c'est leur association, leur interaction, qui peut être dangereuse explique le Docteur Jérôme Larbere. Le chef du pôle de gériatrie à l'hôpital de Mont-de-Marsan prend l'exemple d'un patient qui a une maladie de Parkinson et qui souffre d'hypertension : "Le problème c'est que l'association des médicaments va entraîner des effets secondaires et en l’occurrence dans cette situation des chutes de tension et des chutes physiques qui peuvent entraîner une hospitalisation."

Avec l'âge, le foie, les reins filtrent moins bien. Alors pour ne pas surcharger le corps, il faut suivre le patient, faire des bilans réguliers et toute la chaîne de soins doit collaborer, rajoute le Dr Didier Simon : "Si moi j'ai un doute, je vois avec l'infirmière qui gère le pilulier ou la prise de médicament de la personne âgée... Le pharmacien n'hésite pas à nous appeler si il y a un doute", pour le médecin généraliste montois, il est possible et souhaitable de diminuer ce nombre de médicaments. Mais, dans certains cas, et surtout pas n'importe comment .

La sur-médication entraîne 130 000 hospitalisations, et 7500 décès par an, d'après les chiffres de l'Assurance maladie.