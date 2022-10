Un tigre de Sumatra est né au parc zoologique d'Amiens

C'est une première pour le parc zoologique d'Amiens Métropole. Un tigre de Sumatra est né le 17 septembre. Il n'a pas encore de nom, mais c'est un mâle, qui pèse environ 20 centimètres pour 750 grammes. Le zoo héberge deux tigres de Sumatra, ses parents Argo et Menya, dans le cadre d'un programme de conservation européen de cette espèce classée en danger critique d'extinction. "Avec la perte de leur habitat et le braconnage, toutes les espèces de tigres sur notre planète sont en danger d’extinction. Le tigre de Sumatra est la plus menacée d'entre elles puisqu'il est classé en danger critique d’extinction par la liste rouge de l'UICN. En effet, il n’en subsiste plus qu’environ 400 individus répartis dans cinq zones protégées - mais isolées les unes des autres - de l'île indonésienne", explique le parc.

Le petit tigre n'a pas encore de nom - Zoo d'Amiens Métropole

Le petit tigre a ouvert les yeux deux semaines après sa naissance et commencé à explorer les loges, détaille le zoo, qui le qualifie de "tout petit et déjà très bruyant". Il devra encore patienter quelques semaines pour découvrir son environnement extérieur, le public ne le verra donc pas avant la saison 2023. Et ce sera un évènement unique en France. En Europe, 53 institutions zoologiques hébergent des tigres de Sumatra, explique le parc. Cette année, quatre d’entre elles ont enregistré une naissance de tigre au sein du programme : Berlin (Allemagne), Aalborg (Danemark), Londres (Royaume-Uni) et une seule en France, à Amiens.