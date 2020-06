Un tirage au sort pour répartir des dons à l'hôpital de Montauban, "ça passe mal" pour les soignants

C'est une polémique dont le centre hospitalier de Montauban se serait bien passé. La direction a en effet décidé d'organiser un grand tirage au sort pour redistribuer tous les dons faits par des particuliers et des entreprises durant la période de confinement. Séances balnéo, bons d'achat dans des commerces... Au total, plus de 150 lots sont à redistribuer.

500 participants

Sur les 1600 agents que compte l'hôpital de Montauban, près de 500 se sont inscrits pour le tirage au sort qui devrait avoir lieu ce vendredi. Mais pour une bonne partie des soignants et pour les syndicats, "c'est totalement déplacé" dans un contexte de sortie de crise encore tout frais. "Un jeu-concours dans un centre hospitalier, c'est limite provocant" pour Sylvie Portolès, infirmière et déléguée CGT à l'hôpital de Montauban.

On a pas vraiment la tête à ça

L'initiative paraît pour le moins décalée et plutôt mal placée pour l'infirmière dans une période encore tendue et compliquée pour les hôpitaux. "On a pas encore fait le deuil du Covid" rajoute t-elle. D'autant plus que les syndicats auraient aussi aimé être concertés pour ce genre d'initiative, ce qui ne semble pas avoir été le cas.

Les soignants n'en veulent pas à tous ceux qui ont fait des dons pour l'hôpital, au contraire même. Ils sont surtout remontés contre la direction. Sans oublier que l'inscription au tirage au sort n'est possible que pour ceux qui ont travaillé au moins 30 jours sur les mois de mars et d'avril. "Ça exclue de fait tous ceux qui sont tombés malades un long moment, y compris ceux touchés par le Covid" selon Sylvie Portolès.

Une décision "cynique"

Marie Piqué, la vice-présidente de la région Occitanie en charge des services publics s'est elle-aussi indignée contre cette décision. Elle dénonce une initiative "cynique" dans un communiqué. "Les soignants n'ont pas besoin de séances balnéo, ils ont besoin de lits et de moyens" rétorque t-elle. "Ça va vraiment à l'encontre de ce que les soignants ont réellement besoin aujourd'hui".

De son côté, le centre hospitalier de Montauban se défend. Il lui était impossible de répartir tous ces dons à l'ensemble des agents. Un tirage au sort lui paraissait donc approprié, même si la direction regrette l'ampleur de la polémique qu'elle a pu créer.