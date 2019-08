Un tour en voiturette avant le bloc opératoire à la clinique de Sens

Sens, France

C'est une petite décapotable blanche de grande marque qui vient chercher Maëlle, cinq ans, dans sa chambre. Le brancardier lui explique le fonctionnement, "tu appuies là et tu tournes le volant, allez vas-y !" et lui montre aussi l'autoradio. Il en sort une musique très dansante. Maëlle profiter de cet instant suspendu durant les quelques dizaines de mètres de couloirs à parcourir. La maman, Elodie, est ravie. Maëlle, qui va se faire retirer ses yoyos aux oreilles, reste un peu impressionnée devant l'entrée du bloc.

Pour Maëlle, cinq ans, c'est une arrivée au bloc plus apaisée qu'à sa première opération - Reportage de Renaud Candelier Copier

Une arrivée au bloc souvent stressante

"Bravo!", la félicite une des soignantes du bloc. Elle vérifie une dernière fois son prénom avant qu'elle quitte le véhicule. Marie-Ange Fontaine, la directrice des soins a conscience que le bloc est un lieu stressant : "le bloc opératoire reste quelque chose d'assez obscur. Toute cette opacité créé un petit peu un climat d'angoisse". Mais cette fois, l'arrivée de Maëlle au bloc est plus apaisée que lors de sa première opération estime la maman : "Oh oui, c'est quand-même mieux. Il y a moins de stress pour l'enfant. Cela fait moins barbare. C'est vrai que ça faisait l'usine avec le brancard."

"Notre idée, c'est de rendre ce moment moins stressant" - Marie-Ange Fontaine, directrice des soins de la clinique Paul Picquet de Sens (Yonne) Copier

Des effets positifs sur les suites opératoires et la douleur

Le personnel soignant de la clinique de Sens ressent aussi cette différence analyse Vincent Clert, médecin ORL et chirurgien cervico-facial : "l'enfant participe. Il est beaucoup plus confiant, plus valorisé. _Il y a moins de pleurs_. Au réveil cela se passe mieux. Et la suite opératoire, la douleur, sont meilleures de façon générale quand les patients sont plus détendus."

D'autres projets pour limiter l'angoisse du bloc

La clinique Paul Picquet envisage prochainement de proposer des jeux sur tablette pour les enfants de plus de six ans. Concernant les adultes, l'établissement proposera bientôt aux patients de se rendre, non plus en brancard, mais à pied au bloc. Le plus simplement du monde.