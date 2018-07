Un service d'urgence flambant neuf vient d'ouvrir à l'école vétérinaire de Toulouse. Il a été inauguré vendredi 29 juin. Jusqu'ici, les soins en urgence se faisaient dans un lieu beaucoup plus petit et beaucoup moins fonctionnel.

Toulouse, France

Il y a désormais un service d'urgence dernier cri à Toulouse pour nos amis les chats et les chiens ! Il a été inauguré vendredi 29 juin à l'école vétérinaire. Ce bâtiment flambant neuf mesure 425 mètres carrés alors que jusqu'ici les urgences de cette école ne faisaient que 35 mètres carrés ! De quoi améliorer les soins pour les 20 000 animaux traités dans cette école chaque année.

De meilleurs soins pour les chats et les chiens

Ces toutes nouvelles urgences sont exclusivement réservées aux chiens et aux chats. Ils sont soignés par les étudiants de l'école vétérinaire, encadrés par Marcel Aumann, le chef du service. "Ici c'est beaucoup plus fonctionnel qu'avant, explique-t-il. On a plus d'espace pour s'occuper des animaux, du meilleur matériel et le flux de patients est beaucoup plus facile également."

Le docteur Marcel Aumann et ses étudiants dans le tout nouveau service de soins intensifs © Corbis - Justine Maurel

Ce bâtiment accueille aussi un service pour soigner les animaux potentiellement contagieux et un autre destiné à la chimiothérapie.

Il était temps de disposer d'un nouveau service d'urgence explique Isabelle Chmitelin, la directrice de l'école

Ces nouvelles urgences ne sont qu'une première étape. D'autres bâtiments vont sortir de terre dans les années qui viennent. Des travaux débuteront en septembre 2018 pour construire une clinique bovine puis un nouveau bloc chirurgical verra le jour afin de remplacer l'actuel qui date de 1964.