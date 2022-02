Un traitement inédit en France sauve un Azuréen de 35 ans atteint d'une tumeur cancéreuse rare

C'est une première en France et cela s'est passé au centre Antoine Lacassagne à Nice : un homme de 35 ans atteint d'une tumeur cervicale rare a été traité par prontonthérapie grâce à une technologie de scanner 3D. Concrètement, l'envoi de protons permet de mieux cibler les tumeurs tout en épargnant les organes tout autour. Seule difficulté : il faut que le patient soit installé rigoureusement de la même façon pour irradier précisément au même endroit. C'est là que l'ajout du scanner 3D intégré est capital. Un équipement qui permet au centre Lacassagne d'être une nouvelle fois à la pointe de la technologie, et aux Azuréens d'avoir près de chez eux une arme de plus contre le cancer.