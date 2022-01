Un traitement innovant pour certaines insuffisances respiratoires au CHU de Brest

La BPCO est la 5ème cause de mortalité dans le monde et touche environ 3 millions de Français. C’est par définition la maladie du fumeur qui obstrue les bronches de manière irréversible. Des traitements existent pour améliorer les symptômes et ralentir la progression de la maladie (arrêt absolu du tabac, corticoïdes et bronchodilatateurs inhalés, réhabilitation respiratoire avec réentraînement à l’effort), mais aucun n’éradique complètement la maladie.

Un nouveau traitement non-médicamenteux à l’essai

Pour compléter l’arsenal thérapeutique, un traitement innovant fait l’objet d’un essai international de grande envergure, en double aveugle, depuis septembre 2019, dans 20 centres aux Etats-Unis, 13 en Europe, dont 8 en France parmi lesquels celui de l’équipe de Pneumologie du CHU de Brest. Il s’agit d’évaluer sur un premier groupe de patients l’efficacité de la dénervation pulmonaire par radiofréquence. Le principe de cette nouvelle thérapeutique consiste à introduire une sonde par la bouche du patient et pratiquer une thermolyse par radiofréquence dans les deux poumons. L’objectif de cette technique est de détruire approximativement 50 % des nerfs bronchiques qui contrôlent notamment la contraction des muscles bronchiques, anormale dans la BPCO.

Les critères de recrutement pour l’essai

Comme tout essai thérapeutique, pour pouvoir y participer il faut répondre à des critères bien précis : notamment avoir plus de 40 ans, avoir arrêté le tabac au minimum depuis deux mois, avec eu recours aux antibiotiques ou corticoïdes dans l'année écoulée, avoir une saturation en oxygène supérieure ou égale à 89 % sans oxygène. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec de docteur Gut-Gobert, à la Cavale Blanche, directement par mail christophe.gutgobert@chu-brest.fr ou par l'intermédiaire de leur médecin.