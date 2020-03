Un transfert de patients annulé entre les CHU de Reims et Tours alors que le bus médicalisé était déjà parti

Depuis la semaine dernière, les transferts inter-régionaux se multiplient pour soulager les hôpitaux du Grand Est et de la région parisienne. A Tours, depuis samedi, ce sont au total 12 patients d’Île-de-France qui sont arrivés au CHRU et à la clinique de l'Alliance.

Ce mardi matin devait avoir lieu un quatrième transfert. Par bus médicalisé. A bord, huit patients soignés en réanimation au CHU de Reims. Accompagnés de trois médecins.

Les collègues de l'Est nous demandent de l'aide. A Reims, les malades sont dans le couloir, et nous à Tours, on était prêt en service de médecine à prendre ces patients", Pr Louis Bernard, chef du service des maladies infectieuses au CHRU de Tours