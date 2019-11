Un tremblement de terre ressenti dans le Gard

Nîmes, France

Un séisme magnitude d'environ 5,3 sur l'échelle de Richter s'est produit à 10h52 locale ce lundi matin, à la limite Drôme et Ardèche. La magnitude de ce tremblement de terre est de 5,3 au niveau de l'épicentre et de 5,1 près de Montélimar. Il a été ressenti sur plus de 200 kilomètres à la ronde, dont une grande partie du Gard.

France Bleu Gard Lozère a joint Jean-Claude Julliard à Saint-Laurent-La-Vernède, entre Uzès et Bagnols-sur-Cèze : "on était à table, quand ma femme m'a signalé que la table avait tremblé, je ne l'ai pas crue ! Et puis j'ai vu le lustre se balancer. Ce n'est pas tous les jours qu'on vit une chose comme ça !" explique Jean-Claude Julliard, au micro de FB Gard Lozère

L'épicentre se situerait à 27 km de Privas en Ardèche, mais il a été ressenti jusque dans la Loire et en Haute-Loire, dans le Vaucluse et en Isère.