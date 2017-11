Un trésor médiéval "exceptionnel" découvert à l'abbaye de Cluny

Des chercheurs de l’Université de Lyon et du CNRS ont découvert, mi-septembre, plus de 2.200 pièces en argent et en or sous l'ancienne infirmerie de l'abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire. Ce trésor date du XIIème siècle. Il pourrait s'agir d'un trésor enfoui par un religieux pour le cacher.

Des chercheurs de l'Université Lyon-II et du CNRS ont fait une découverte "exceptionnelle" à l'abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire, à la mi-septembre, ont révélé les équipes de recherches ce mardi. Ils sondaient l'angle d'un ancien bâtiment de l'abbaye lorsqu'ils ont découvert plus de 2.200 pièces du XIIème siècle, une découverte "rare" selon eux.

Les chercheurs creusaient le sol quand des pièces sont tombées

L'équipe d'Anne Baud, enseignante-chercheure à Lyon-II et d'Anne Flammin, ingénieure au CNRS, creusait à la pelle mécanique pour reconnaître l'angle de l'ancienne infirmerie de l'abbaye quand des pièces ont commencé à tomber au fond du sondage. "On pensait que c'était du bronze au début puis on a remarqué que c'était une monnaie, ensuite on a vu un amas, un lot entier de monnaies, il y en avait énormément", a raconté Clarisse Couderc, étudiante en master 2 qui participait à la fouille, en marge d'une conférence de presse à Lyon mardi. "La chance d'une vie", pour cette future archéologue.

Plus de 2.200 pièces en argent et en or

Plus de 2.200 deniers et obole en argent, en majorité émises par l'abbaye de Cluny, ainsi que 21 dinars musulmans en or enfermés dans une peau tannée, étaient regroupés dans un sac en toile. Le sac renfermait également une bague sigillaire (destinée à imprimer des sceaux en cire) en or marquée "Avete", une "parole de salutation dans un contexte religieux", une feuille d'or repliée de 24 grammes et une piécette en or. Le délégué régional du CNRS Frédéric Faure s'est félicité de cette "découverte impressionnante tant scientifiquement que pour le grand public".

© AFP - Alexis Grattier / University Lumiere Lyon II

Un religieux qui aurait voulu cacher son pécule ?

Une découverte qui "ouvre des perspectives énormes de recherche", s'est réjoui Anne Baud. A qui appartenait ce trésor ? "Les hypothèses sont les plus raisonnables et les plus folles", a-t-elle répondu. "On entrevoit une petite histoire : celle d'un religieux qui a enfoui son pécule pour le cacher"**,** a précisé Mme Flammin. Pour le spécialiste des monnaies Vincent Borrel, la présence dans ce trésor de dinars en or en provenance d'Espagne et du Maroc s'explique notamment par l'existence en Espagne de prieurés clunysiens.