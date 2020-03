Un troisième cas de coronavirus dans la Drôme, un Italien qui venait d'arriver dans le département

Un troisième cas de coronavirus est annoncé dans la Drôme. Il s'agit d'un Italien qui venait d'arriver dans le département. Il se serait signalé dès so

L'Agence régionale de Santé (ARS) annonce ce jeudi un troisième cas de coronavirus dans la Drôme. Selon ce communiqué, il s'agit d'un "touriste italien en séjour dans le département". Il est pris en charge à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. "Son état de santé ne montre pas de signe d’inquiétude. La recherche de contacts potentiels est en cours par les équipes médicales de l’ARS et de Santé publique France", indique l'ARS dans ce communiqué. À ce stade, l'ARS ne communique pas l'endroit précis où cet homme a séjourné dans la Drôme mais assure que ceux qui pourraient l'avoir croisé seront contactés par ses services ou ceux de Santé Publique France.

Selon nos informations, cet homme venait tout juste d'arriver sur Valence. Se sentant malade, il aurait immédiatement pris des dispositions en utilisant un masque et il se serait signalé. Il aurait donc croisé peu de personnes avant sa prise en charge.

Les deux premiers cas sont des personnes âgées vivant à Nyons

Les deux premiers Drômois atteints du coronavirus sont une Nyonsaise de 89 ans, toujours en réanimation à Marseille, et un Nyonsais de 81 ans, transporté à Lyon après avoir été hospitalisé à Montélimar.

"La très grande majorité des formes de cette maladie étant bénignes (80% des cas), une évolution des prises en charge et de suivi à domicile pour les personnes ne présentant pas de forme sévère et pas de facteurs de risques particuliers est désormais possible, évitant ainsi une hospitalisation systématique", précise par ailleurs l'Agence régionale de Santé.

"En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, dans les 14 jours suivant leur retour d’une zone où circule le COVID-19, les personnes doivent contacter le Samu Centre 15 et éviter tout contact avec leur entourage, et conserver un masque. Il est demandé de ne pas se rendre chez son médecin, ni aux urgences de l’hôpital", rappelle l'Agence régionale de Santé.