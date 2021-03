Un "vacci drive" et des "vacci box" imaginés à Valenciennes présentés aujourd'hui à Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est venu à Valenciennes donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination, ouverture dès samedi à toutes les personnes de plus de 70 ans, numéro dédié aux plus de 75 ans qui n'ont pas encore obtenu leur rdv pour faciliter leurs démarches, campagne dédiée pour les enseignants mi avril. Objectif ? 10 millions de personnes vaccinées mi-avril et 30 millions en juin.

L'occasion rêvée pour l'équipe pluridisciplinaire du centre Jean Mineur et du maire UDI Laurent Degallaix de présenter "les vacci box" et le "vacci drive".

Pour les box il s'agit de boites imaginées par l'université de Valenciennes et qui peuvent contenir 10 doses de vaccins Pfizer préparées au centre, et qui pourront être commandées par les infirmiers, pharmaciens, médecins de ville qui pour le moment ne peuvent pas les transporter, explique Jacques Franzoni, le médecin coordinateur du centre.

Une box sécurisée, anti-choc, anti-vibration avec contrôle de la température, des alertes pour vacciner les patients sur 6h

Un produit "validé" par le président de la république explique Laurent Degallaix, il devrait donner des moyens pour le produire de manière industrielle.

Laurent Degallaix, le maire UDI de Valenciennes Copier

2° idée, le "vacci drive"un drive de vaccination, les personnes pourront faire leur visite médicale de chez eux, recevront un QR code qu'ils présenteront avant leur vaccination dans leur voiture. Le maire imagine proposer le parking Lacuzon pour vacciner 3 à 400 personnes par heure, en leur diffusant sur écran géant pourquoi pas un film sur le centre hospitalier le temps de l'opération d'un quart d'heure.