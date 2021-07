Un vaccin 100% français contre le Covid-19 bientôt produit à Hérouville Saint-Clair ?

Une start-up nantaise OSE Immunotherapeutics entend mettre sur le marché l'an prochain un vaccin 100% français. Et c'est le site d'Enexi à Hérouville Saint-Clair qui est chargé de la production des premiers lots pour les essais cliniques, en attendant une production de masse dès 2022.

Sortir un vaccin prend du temps, on le sait, même si pour le Covid, le processus a été accéléré. Un domaine en tout cas de lequel la France a pris du retard. A quand donc un vaccin 100% français ? Sans doute dès l'an prochain, c'est en tout cas l'objectif d'une start-up nantaise associée au groupe Cenexi, quatre sites en France dont celui d'Hérouville Saint-Clair, chargé de la production des doses. Le premier essai clinique vient d'avoir lieu avec un millier de flacons produits dans le Calvados et un essai sur 48 adultes volontaires. Si tout est conforme, le deuxième essai clinique aura lieu dans les semaines à venir avant une production à grande échelle en 2022. Le site de production normand a une capacité de 40 millions de flacons par an.

Un vaccin efficace contre les différents variants

D'un point de vu médical, OSE Immunotherapeutics s'engage à ce que ce vaccin de seconde génération couvre tous les variants existants et futurs du Covid en ciblant les 11 protéines du virus. Le vaccin s'adressera en particulier aux personnes à risque et aux populations vulnérables. Des perspectives économiques qui s'annoncent intéressantes pour l'usine d'Hérouville Saint-Clair. dans l'attente de l'homologation prochaine de ce vaccin dont le financement a été en partie réalisé par BpiFrance, la Banque Publique d'Investissement.