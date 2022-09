Un vaccin contre la bronchiolite obtient le feu vert de l'Agence européenne du médicament

Le laboratoire français Sanofi et le britannique AstraZeneca ont obtenu le feu vert de l'agence européenne du médicament pour un vaccin destiné à prévenir la bronchiolite chez les nouveau-nés, a annoncé Sanofi ce vendredi. Le médicament s'appellera "Beyfortus".

Le nirsevimab, développé conjointement par le britannique AstraZeneca et le français Sanofi, qui le commercialisera sous le nom Beyfortus, est un anticorps conçu pour protéger les nourrissons pendant toute la durée de la saison de circulation du virus respiratoire syncytial (VRS), le virus à l'origine de la bronchiolite.

Un vaccin pour les bébés de moins d'un an

Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne du médicament a donc rendu un avis favorable, et recommandé l'approbation de Beyfortus pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez le nouveau-né et le nourrisson, pendant la première saison de circulation du virus à laquelle ils sont confrontés. Ce qui signifie qu'il serait destiné aux bébés de moins d'un an.

Un vaccin existant, mais réservé aux prématurés et aux bébés à risque

S'il est ensuite approuvé par la Commission européenne, Beyfortus deviendra le premier et le seul agent d'immunisation passive à dose unique indiqué pour tous les nourrissons, notamment ceux en bonne santé, nés à terme ou prématurément, ou ceux qui présentent certains problèmes de santé, précise Sanofi dans son communiqué.

Il existe à ce jour un seul vaccin contre la bronchiolite, commercialisé par AstraZeneca sous le nom de Synagis. Mais il a une autorisation de mise sur le marché uniquement chez les enfants à risques ou prématurés, et nécessite plusieurs doses.

La première cause d'hospitalisation chez les enfants de moins d'un an

La bronchiolite est une maladie respiratoire courante et très contagieuse, surtout chez les nourrissons de 2 à 8 mois, chez qui elle provoque une toux et une respiration difficile. Chaque année en France, 30 % des nourrissons de moins de deux ans en sont atteints.

La plupart du temps, la maladie est bénigne. Mais elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation.

"Il s'agit de la première cause d'hospitalisation chez les enfants de moins d'un an", souligne Jean-François Toussaint, responsable de la Recherche et du Développement dans les vaccins pour Sanofi.

L'an dernier, l'épidémie a été très sévère,alors que les hôpitaux étaient encore touchés de nombreux cas de Covid et en pleine pénurie du personnel soignant. Des lits avaient dû fermer dans les services de pédiatrie, alors qu'ils étaient déjà saturés.

La technologie de l'anticorps développé en laboratoire

Beyfortus se distingue des vaccins utilisant des technologies traditionnelles car il s'agit d'un anticorps monoclonal, c'est-à-dire un anticorps développé en laboratoire, qui permet de conférer au nourrisson une immunité dite passive, avec une seule dose. Le nourrisson n'ayant pas encore pu bâtir sa réponse immunitaire, "on lui donne des anticorps qui vont le protéger", a expliqué Jean-François Toussaint à l'AFP.

La Commission européenne, qui doit à présent approuver le médicament, devrait se prononcer dans les deux mois. Elle s'aligne généralement sur les recommandations de l'agence du médicament.