Un vaccin contre le cancer made in Alsace

Les premiers résultats sont prometteurs. L'entreprise alsacienne Transgene basée à Illkirch dans le Bas-Rhin travaille depuis plusieurs années sur un vaccin contre le cancer. Une première étude a été présentée début juin à Chicago lors du congrès mondial d'oncologie. "Pour nous c'est un vaccin révolutionnaire car il est individualisé. L'intelligence artificielle nous aide à déterminer les mutations les plus importantes pour mettre au point le vaccin ", indique Alessandro Riva médecin oncologue et PDG de Transgene. Ce vaccin est destiné aux patients souffrant d'un cancer ORL.

Un vaccin personnalisé

"C'est un vaccin qui vise à prévenir la rechute chez les patients à haut risque de récidive. C'est une avancée à double titre, d'une part c'est un traitement personnalisé fabriqué spécifiquement pour le patient et sa tumeur, et d'autre part il s'agit d'une immunothérapie, elle stimule le système immunitaire du patient", explique Lucie Larguier, porte-parole de Transgene "32 patients sont entrés dans notre essai clinique. Chez les 16 patients ayant reçu le vaccin personnalisé, aucun n'a rechuté. Chez les autres, deux ont déjà malheureusement rechuté. On espère pouvoir confirmer que ce vaccin représente un véritable espoir pour les malades". La prochaine étape c'est maintenant de tester ce vaccin sur plusieurs centaines de personnes, puis plusieurs milliers.