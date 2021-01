Un vaccin thérapeutique contre le cancer testé à Toulouse

On pourrait disposer bientôt d'un vaccin pour éviter les rechutes de cancer. C'est une première en Europe : une phase de test vient de démarrer à l'Oncopole de Toulouse. Objectif : évaluer une sorte de vaccin individualisé contre le cancer. Le premier patient qui participe à cette phase de test a reçu ce traitement le 15 janvier.

Un vaccin thérapeutique, et non préventif

Ce nouveau vaccin ne vise pas à prévenir les cancers, mais bien à traiter ceux détectés, et à éviter les rechutes, comme l'explique Jean-Pierre Delord, médecin à l'Oncopole de Toulouse qui supervise cette phase de test : "en fait tout le processus, qui est quand même un exploit scientifique et technologique, c'est d'arriver dans le temps des soins normaux à faire toutes les analyses génétiques et à produire dans un délai très court [quelques mois] un vaccin qui est individuel, et donc particulier à chaque patient en fonction de son répertoire de mutation".

Ce vaccin thérapeutique, qui doit encore passer plusieurs phases de test pour prouver son efficacité, devrait permettre d'augmenter les probabilités de guérison pour les malades du cancer, et d'éviter les rechutes. Il faudra encore attendre plusieurs années, le temps qu'il soit évalué puis éventuellement validé, avant de le voir arriver sur le marché. Les enjeux sont énormes, pour bien le mesurer, il suffit d'un chiffre : 19,3 millions de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés dans le monde en 2020, soit autant de potentiels patients qui pourraient bénéficier de ce traitement.