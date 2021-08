Aller à la rencontre des plus précaires pour leur permettre de se faire vacciner facilement. C'est l'objectif de l'équipe mobile de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Depuis la mi-juin, une équipe se rend sur le terrain au contact des plus fragiles pour faciliter la vaccination.

Un vaccin presque à domicile pour les plus précaires grâce à l'équipe mobile de la CPAM de la Loire

Le geste est le même que dans n'importe quel centre de vaccination. Sauf qu'ici, le vaccin vient pratiquement à domicile, au sein de cette résidence sociale de Montplaisir. "C'est mieux que d'aller en ville ou chez le médecin, reconnait ce résident. Ça m'arrange, comme j'habite ici, ça m'évite de courir."

Depuis la mi-juin, une équipe mobile de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (un médecin, une infirmière et un agent administratif) sillonne le département à la rencontre des plus précaires, souvent éloignés de fait de la vaccination. L'équipe s'est rendue dans des foyers de migrants, aux Restos du cœur ou dans des foyers pour personnes précaires, comme ici à la résidence sociale de Montplaisir à Saint-Étienne.

Personnes isolées

C'est Sandrine Decousu, la directrice de la résidence sociale, qui a préparé la venue de l'équipe mobile et pour elle c'est un atout : "Nos résidents n'iront pas forcément sur tous les sites pour se faire vacciner. Et de l'avoir ici à domicile c'est plus facile. Déjà rien que pour se déplacer parce qu'on a des personnes handicapées."

Des personnes handicapées, mais aussi certains qui n'ont pas de moyen de transport ou d'accès à internet. Alors pour Dominique Joannes, chargé d'action en santé publique à la CPAM de la Loire, se déplacer sur le terrain est primordial : "Si on va pas vers eux ils ne vont pas se faire vacciner. Doctolib, tout le monde ne sait pas s'en servir. Il faut avoir accès à internet. Et puis il faut aussi prévoir un rendez-vous et dès qu'ils sortent de leur structure c'est parfois compliqué."

Deux autres équipes mobiles

C'est le fameux "aller vers" du Premier ministre Jean Castex. Rapprocher la vaccination des populations les plus éloignées des vaccinodromes.

Deux autres équipes mobiles ont été créées dans la Loire. L'une est portée par le centre de vaccination d’Andrézieux et a déjà réalisé plusieurs opérations à Boën, Feurs et Saint-Just-Saint-Rambert. L'autre a été créée la semaine dernière, coordonnée par le réseau CAP2S. Un véhicule aménagé, mis à disposition par l’UDAF, se rendra d’ici la fin du mois d’août sur différentes communes, plutôt en milieu rural. Le 12 août, elle sera à Bourg-Argental, le 15 à Pélussin.