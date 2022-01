Un vaccin sur trois est passé par les pompiers en Meurthe-et-Moselle

Plus de 186 600 vaccins ont été injectés par les centres organisés par les pompiers de Meurthe-et-Moselle depuis le début de la pandémie à Nancy et à Pont-à-Mousson avec un total de 149 jours d’ouverture. Des femmes et des hommes du feu qui ont organisé le « vaccinodrome » de Nancy, au centre des congrès Jean Prouvé, à côté de la gare.

Un centre qui a vacciné quelques centaines et jusqu’à 2000 personnes par jour avec des équipes bien rôdées : entre 36 et 70 personnels par jour, des pompiers, mais pas seulement. Jérôme Petitpoisson, directeur du service d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, tient à « saluer les étudiants qu'on a mis dans nos effectifs, mais également les médecins, infirmiers libéraux, les associations agréées de sécurité civile et aussi des gens qui sont complètement bénévoles, qui sont venus servir ce centre. C'est un beau témoignage de la mobilisation citoyenne face à cette pandémie ».

Ce contexte de défiance où il fallait accompagner les habitants

Pour Chaynesse Khirouni, présidente socialiste du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, les pompiers ont réussi à s’adapter à la demande : « J'ai eu des retours extrêmement positifs sur la manière dont les gens étaient accueillis et rassurés surtout dans ce contexte de défiance où il fallait accompagner les habitants »

Moderna ou pfizer. © Radio France - Thierry Colin

En Meurthe-et-Moselle :

88% des plus de 12 ans ont eu au moins une dose de vaccin (soit 560 000 Meurthe-et-Mosellans).

Un vaccin sur trois a été réalisé par un centre organisé par des pompiers

2000 personnes par semaine ont reçu leur toute première dose

En 17 jours le centre Prouvé a vacciné 8000 personnes

Alors que le « vaccinodrome » du centre des congrès ferme ses portes ce lundi 17 janvier, il reste 17 centres de vaccination en Meurthe-et-Moselle dont 7 dans la métropole.

200 pompiers mobilisés en Meurthe-et-Moselle. © Radio France - Thierry Colin

