Un vaccinodrome à Paris la Défense Arena "dès que la cible sera élargie"

Comme à beaucoup d'endroits en Île-de-France, il ne manque que les vaccins (ou presque) pour ouvrir le vaccinodrome de Nanterre. Paris La Défense Arena est bien le site choisi par la préfecture des Hauts-de-Seine pour installer le mégacentre - lieu où on vaccine plus de mille personnes par jour - du département. "Dès que la cible de vaccination sera élargie et que les dotations en vaccins le permettront", la préfecture affirme que le centre ouvrira, "en complément des centres ambulatoires" du département. Mi-avril, la vaccination sera ouverte partout en France aux plus de soixante ans en France.

Les Hauts-de-Seine disposent pour le moment de 18 centres de vaccination, cinq nouveaux ouvriront d'ici la fin du mois, à Chaville/Sèvres/Ville d'Avray, à Colombes, Puteaux, Meudon et Montrouge. Plus de 45 000 habitants du département ont été vaccinés pour 215 000 injections dans le département, qui se targue d'être le deuxième de la région en nombre d'injections derrière Paris. Enfin, l'hôpital militaire de Percy à Clamart va ouvrir plusieurs lignes de vaccination pour compléter le dispositif, nous indique la préfecture.

En Île-de-France, un million de doses au minimum seront injectées au mois d'avril, après 800 000 injections au mois de mars. Plusieurs élus franciliens réclament plus de doses, voir l'ouverture de nouveaux centres.