Un vaccinodrome au casino municipal de Biarritz dès lundi ? "Pas possible actuellement" répond l'ARS

Un centre de vaccination installé dans le casino municipal de Biarritz ? C'est la volonté de la maire Maider Arosteguy, comme elle l'a dévoilé ce matin sur France Bleu Pays Basque, expliquant attendre le feu vert des autorités. Si la directrice de l'Agence régionale de santé dans les Pyrénées-Atlantiques, Maritxu Blanzaco, salue les collectivités "toutes désireuses d'apporter leur pierre à l'édifice de la vaccination", elle freine les ardeurs de la maire de Biarritz, expliquant que ce type de "vaccinodrome" n'est "pas possible actuellement."

Ouvrir des grands centres, ce n'est pas possible actuellement

"Pour l'instant, les centres de vaccination ouverts sont des centres adossés à des établissements publics car on est dans la phase 1 (...) ouvrir des grands centres, ce n'est pas possible actuellement" précise Maritxu Blanzaco. "Beaucoup de maires nous disent qu'ils peuvent prêter tel ou tel local, c'est très intéressant pour nous. Mais il va y avoir un phasage dans le temps, ce sera vu avec le préfet, les élus, on discutera du maillage le plus efficace possible pour le territoire."

Maritxu Blanzaco : "On est dans la phase 1" Copier

La directrice départementale de l'ARS insiste sur la priorité donnée pour le moment aux personnes âgées et professionnels de santé en établissements, ainsi que sur les difficultés logistiques qui accompagnent le vaccin. Acheminement, stockage, congélation, sont pour le moment trop complexes à imaginer pour des vaccinodromes comme celui proposé par la maire de Biarritz. Interrogée sur le calendrier, Maritxu Blanzaco ne donne pas de date pour l'arrivée de ce type de centres de vaccination, mais estime que la campagne de vaccination pour le grand public commencera avant le mois de mai.