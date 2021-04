Un vaccinodrome ouvre le lundi 19 avril au palais des congrès de Saint-Brieuc

Le lundi 19 avril 2021, un centre de vaccination de grande capacité ouvrira au palais des congrès et des expositions de Saint-Brieuc. Ce centre permettra de réaliser dès la semaine prochaine 7 700 injections par semaine annonce la préfecture.

Le centre de vaccination de grande capacité qui ouvrira le lundi 19 avril à Saint-Brieuc sera situé dans le hall 3 du palais des congrès et des expositions. Il sera ouvert six jours sur sept, et accueillera les publics éligibles à la vaccination, exclusivement sur rendez-vous.

Il s'agit "d'accompagner l'accélération de la campagne de vaccination contre la Covid-19", précise la préfecture des Côtes d'Armor.

7 700 injections par semaine

Ce vaccinodrome permettra de "réaliser dès la semaine prochaine 7 700 injections par semaine". Sa capacité pourra évoluer dès que nécessaire.