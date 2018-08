Une équipe de chercheurs russes, en collaboration avec l'université de Princeton (États-Unis), vient de ramener à la vie deux vers emprisonnés dans la glace de Sibérie depuis plus de 40.000 ans. Une expérience susceptible de faire progresser la recherche sur la cryoconservation des organes.

Ils ont connu l'âge d'or des mammouths, l'homo erectus et l'ère glaciaire. Deux vers, prisonniers du permafrost sibérien et vieux de 42.000 ans et de 30.000 ans, viennent d'être ramenés à la vie par une équipe de chercheurs russo-américaine. Une expérience relatée dans la revue scientifique russe Doklady Biological Sciences en juillet.

Réchauffés durant plusieurs semaines

C'est en analysant un vaste échantillon de permafrost, ce sol du nord-est de la Sibérie imperméable et gelé en permanence, que les chercheurs sont parvenus à repérer ces deux vers présentant des signes de vie. Pour les réanimer, les scientifiques les ont placés dans des boîtes de pétri à 20° C avec de la nourriture durant plusieurs semaines. Peu à peu, ces vers ronds que l'on appelle des nématodes ont recommencé à bouger.

Gelé depuis des milliers d'années, le permafrost a la particularité de contenir d’énormes quantités de matière organique et d'organismes cryogénisés.

Jamais des organismes aussi âgés n'ont été ressuscités

Comme le rapporte le magazine Sciences et Avenir, ce n'est pas la première fois que des nématodes sont "ramenés à la vie" après avoir été exposés durant des années à des températures négatives. En 1946, des scientifiques étaient parvenus à "ressusciter des nématodes après 39 ans de dormance dans un herbier" peut-on lire dans l'étude publiée par l'équipe russo-américaine. Toutefois, jamais des organismes aussi âgés n'ont été ressuscités.

Comment expliquer une telle longévité et une telle résistance ? Les nématodes ont la particularité de pouvoir se maintenir dans un état de "survie" pendant une durée indéfinie dans un état de congélation auquel ne résistent pas la majorité des êtres vivants. Cela s'appelle la cryptobiose. Une capacité extraordinaire dont les scientifiques pourraient s'inspirer pour améliorer la cryoconservation des organes et des tissus notamment.