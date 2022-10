Un virus "plus précoce", des enfants moins protégés : à Tours, les médecins inquiets de la bronchiolite

C'est le cauchemar de tout parent. Voir son bébé "siffler" lorsqu'il respire. Le signe qu'il s'agit d'une bronchiolite, une maladie respiratoire qui touche principalement les enfants de moins de deux ans. Et le virus circule activement cet automne. Le Centre-Val de Loire fait partie des 12 régions placés en phase épidémique par les autorités sanitaires . Et les vacances scolaires, qui commencent ce lundi, n'incitent pas à l'optimisme dans le corps médical.

Alors qu'à Clocheville, à Tours, six bébés sont hospitalisés actuellement, dont deux en réanimation, Zoha Maakaroun-Vermesse redoute de n'en être qu'au début de la vague. "Ce qui est inquiétant, c'est que le virus est plus précoce cette année", note la pédiatre infectiologue de Clocheville. "D'habitude, les premiers bébés que nous voyons arriver en réanimation, c'est plutôt à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Là, on en a déjà. Et pendant les vacances, les enfants vont encore plus se contaminer au contact d'autres enfants ou adultes, puisque beaucoup vont aller voir la famille. Or, ce sont notamment les adultes qui ont un petit rhume, par exemple, qui transmettent le virus aux enfants."

Une immunité moins importante après deux automnes masqués

Lors des deux automnes et hivers précédents, l'épidémie de bronchiolite avait été plutôt contenue, grâce aux gestes barrières liés au Covid-19. Ce qui ne sera très certainement pas le cas cette année. "La crainte que nous avons," poursuit Zoha Maakaroun-Vermesse, "c'est de nous retrouver avec des nouveau-nés, qui n'ont jamais été en contact avec la maladie, contaminés par leurs grands frères ou grandes sœurs, qui n'ont pas non plus été en contact avec le virus, puisqu'ils en ont été protégés pendant les années de Covid-19."

Le manque d'immunité liée à cette période masquée pourrait donc faire des dégâts, en Ile-de-France, des bébés commencent déjà à être transférés dans d'autres hôpitaux , par manque de place. Un scenario redouté aussi en Indre-et-Loire. "Avant d'en arriver là, on peut augmenter les capacités s'il le faut en trouvant de la place ailleurs car nous n'avons que huit lits en réanimation à l'hôpital Clocheville," explique la pédiatre infectiologue. "Mais déjà, s'il faut faire passer un message, c'est de dire aux parents de bébés de moins de six mois qu'ils évitent les espaces clos en présence d'autres personnes. Limiter les contacts et les gros bisous des papis-mamies résoudra pas mal de choses."