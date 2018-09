Nice, France

L'Agence Régionale de Santé alerte les habitants des Alpes-Maritimes. Il faut éviter de se faire piquer. Selon l'ARS, le virus du Nil se propage. 20 cas sont recensés à ce jour contre 9 cas le 31 août dernier. Quasiment tous sont dans les Alpes Maritimes.

Un virus également très présent en Italie et en Grèce et pour la première fois dans le Vaucluse. En région PACA trois malades avec une atteinte neurologique ont été hospitalisés mais sont en voie de guérison. Cette maladie est transmise non pas par le moustique tigre mais le moustique le plus commun. le Culex, il pique le soir avec un son caractéristique. Un moustique contaminé par des oiseaux infectés. La maladie peut se manifester comme une grippe avec de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires, et plus rarement par des complications neurologiques graves.

L'agence régionale de santé PACA recommande à chacun de se protéger contre les piqures de moustiques surtout les personnes fragiles.