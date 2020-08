Un visiteur d'Europa-Park présent le 10 août testé positif au coronavirus

Si vous êtes allés à Europa-Park le lundi 10 août, vous avez reçu ou allez bientôt recevoir un mail. Dans un communiqué diffusé mercredi, le district de l'Ortenau révèle qu'un visiteur, présent au parc d'attraction de Rust (Allemagne) ce jour-là, a été testé positif au coronavirus. La personne était présente lundi entre 9h30 et 16h, et a mangé au restaurant Bamboe Baai, dans le quartier hollandais, entre 13h et 13h30.

Surveiller l'apparition de symptômes

"Les règles d'hygiène habituelles des restaurants ont été respectées", précise le district de l'Ortenau. Les personnes ayant été en contact étroit avec le visiteur ont été contactées. Les autres visiteurs sont prévenus par mail : il leur est conseillé de surveiller l'apparition d'éventuels symptômes jusqu'au 24 août inclus, de limiter les contacts au minimum, et de contacter un médecin si besoin.

Le nombre de visiteurs à Europa-Park est toujours limité, à hauteur de 15.000 personnes maximum par jour, et la réservation en ligne reste obligatoire.