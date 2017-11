Un voyage en train virtuel pour apaiser les malades d'Alzheimer à Valenciennes

L'EHPAD Notre Dame de la Treille à Valenciennes teste la thérapie du voyage inventée en Italie, une première en France. Les malades qui ont souvent besoin de déambuler peuvent ainsi s'évader à travers un voyage virtuel grâce à un faux quai de gare et une fausse cabine de train.

Sur le faux quai de gare installé dans une petite pièce de l'accueil de jour de l'EHPAD Notre Dame de la Treille : un guichet, une horloge, un panneau de destination pour Nantes, Nice ou Lens, et un banc pour attendre le départ du train. Un train peint sur un mur, et installé dans une autre petite pièce dans lequel on entre en ouvrant les portes oranges.

A l'intérieur, une cabine avec 4 sièges confortables, une tablette où les soignants déposent une collation et un écran sur lequel défilent des paysages. Voilà le décor de la gare virtuelle de la thérapie du voyage inventée par le professeur italien Cilesi à Milan, pour limiter les déplacements des malades d'Alzheimer ou de démence sénile qui ressentent toujours le besoin de déambuler jusqu'à 10km par jour, au risque parfois de fuguer.

Quai virtuel © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

De 10km par jour à 3/4

Testée depuis plusieurs mois à Valenciennes sur quelques résidents, cette thérapie a déjà fait ses preuves notamment sur une dame, très angoissée qui vivait dans sa bulle, et faisait 10km par jour dans les couloirs de l'EHPAD, malgré son bon appétit elle était très maigre avec tous ses déplacements.

Au début de l'expérience, elle avait du mal à entrer déjà dans la gare, très tendue, elle arrachait les petits pots de fleurs servant de décor sur le chemin de la gare, se souvient la psychologue Audrey Varasse. Et puis au fil des séances, pendant le voyage immobile d'un quart d'heure, elle s'est détendue, au point de retirer une fois ses chaussures, et de s'endormir une fois en sortant du train :

Elle s'est vraiment détendue avec cette thérapie, elle parlait d'elle, faisait des compliments, et même des blagues, on l'a jamais vu comme ça (...) elle interagit plus avec les autres résidents, elle a pris du poids, c'est une dame qui va vraiment mieux, et c'est vraiment incroyable

Un voyage immobile qui libère la parole et fait remonter des souvenirs

Même transformation pour un ancien vendeur de voiture recroquevillé sur lui, qui parlait très peu et qui une fois installé dans le fauteuil du train s'est mis à parler de son ancienne vie, en donnant parfois des détails très précis. Et comme la psychologue et l'aide médico-psychologique rebondissait sur ses propos, l'homme s'est senti valorisé il s'est alors redressé dans le fauteuil et ensuite il était beaucoup plus ouvert avec les autres résidents.

Audrey Varasse la psychologue dans la fausse cabine de train © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Cette thérapie permet aussi de limiter la consommation de médicaments pour l'angoisse. L'équipe de l'EHPAD espère que cette méthode va se généraliser dans toute la France.