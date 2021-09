Un yoga géant à Nice pour sensibiliser autour du cancer du sein

Un ciel dégagé, un soleil bien présent, le temps est idéal ce samedi matin pour pratiquer le yoga en extérieur. Une centaine femmes a participé à la cinquième édition de l'Opération Yoga Rose géant organisée par l'association Sos Cancer du Sein sur la Promenade du Paillon de Nice. La séance coûte 10 euros par personne et les fonds seront entièrement reversés à cette association qui chaque année sensibilise autour du cancer du sein et gynécologique. Toute l'année, l'association Sos Cancer du Sein offre la possibilité aux malades des activités physiques variées comme l'escrime, la randonnée ou encore le yoga.

Le yoga est la première activité que la structure a proposé à ses adhérentes, elle permet aux personne de se relâcher, de se muscler et surtout de trouver le calme intérieur. Justement, Caroline une niçoise vient de participer au Yoga Rose, son cancer du sein a été diagnostiqué en février dernier. Dans cette association elle a trouvé des amis qui la comprenne "il y a aussi des dames malades et d'autres qui ne le sont pas mais ici tout le monde est très positif, il y a du sourire. Ce sport me fait vraiment du bien, car mon cancer me stresse beaucoup et grâce à cette discipline, j'arrive à faire des micro siestes".

Barbara Pro est la Présidente de l'Association Sos Cancer du Sein elle rappelle, "tous les ans 58.000 femmes découvrent qu'elles ont un cancer du sein, dont la majorité ont entre 50 et 74 ans. Ce qui est important c'est de réaliser des dépistages réguliers comme une mammographie ou en allant voir son gynécologue régulièrement. Il faut aussi être à l'écoute de son propre corps, on peut tout à fait, faire sa palpation soi-même, c'est un geste qui est facile à faire en sortant de la douche par exemple. On peut voir ainsi s'il y a une malformation ou autre chose." L'Association Sos Cancer du Sein ajoute qu'il est surtout nécessaire de connaître son histoire familiale vis à vis de la maladies car plus de 5 % des cancers sont génétiques.