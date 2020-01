A Colombelles, les salariés pratiquent de l'activité physique dans les équipements communaux

L'initiative est normande et une première en France. A Colombelles près de Caen, les salariés des entreprises locales bénéficient d'équipements et de coach sportifs à moins de 5 minutes de leur bureau. Une initiative portée par la Fédération Française du Sport en Entreprise.

Colombelles, France

C'est un enjeu de santé publique qui a poussé les initiateurs du projet, en l'occurrence la Fédération Française du Sport en Entreprise de Normandie associée à Harmony Mutuelle, l'association Léo Lagrange et la commune de Colombelles, à mettre en place ce projet "plat'forme".

Il faut savoir que chaque année plus de 3 millions de personnes meurent dans le monde pour cause de sédentarité. Alors pour faire bouger les salariés des entreprises locales, les acteurs proposent depuis deux ans maintenant une offre, pour l'heure encore en test qui conjugue proximité, encadrement de qualité, infrastructures locales et prix abordable.

L'équipe de la FFSE à Colombelles: Quentin, Hugo et Camille © Radio France - Carole LOUIS

Le projet innovant et unique pour l'heure sous cette forme a très vite séduit les salariés : 200 adhérents pour Plat'Forme à ce jour sur les 2.000 personnes qui travaillent sur les zones d'activités de Colombelles. Des adhérents de tous âges et représentant tous types d'entreprises, grosses ou très petites.

Meilleure ambiance de travail, absentéisme en baisse

Une enquête de la Fédération régionale, explique Quentin Hurel, "montre que le dispositif a permis de redynamiser le bourg et d'y amener des acteurs habituellement plutôt à l'écart". Des salariés qui se sentent mieux sur leur territoire et qui évoquent une meilleure ambiance au travail et disent faire davantage attention à leurs postures.

Constat positif aussi du coté des dirigeants qui pointent un absentéisme en baisse. Des entreprises qui pour certaines se sont associées à l'initiative en prenant en charge une partie de l'abonnement, 80€ pour un an et jusqu'à 17 heures de cours par semaine. Ce qu'espèrent aujourd'hui les responsables du programme : le décliner dans d'autres communes du territoire. Mais déjà le projet suscite l'intérêt national puisque les jeux régionaux du sport en entreprise se dérouleront pour la première fois à Colombelles les 26 et 27 juin 2020.