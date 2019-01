Une 3ème maison de santé ouvre ce mercredi à Orléans

Orléans, France

C'est dans les anciens locaux de la Maison de Convalescence de la Cigogne que la MSP St Marceau a pris ses quartiers. La structure occupe tout le rez de chaussée d'un bâtiment encore en rénovation. Il y a 700 mètres carrés, 2 salles d'attente et plusieurs cabinets de consultations. Tout a été refait dans des tons clairs avec quelques touches de vert, de rose et de jaune. Certaines salles donnent même sur le parc du Moins-Roux, ce qui apporte "un côté apaisant à la structure" explique Marie Picquart, la coordinatrice de la MSP qui travaille sur le projet depuis presque 3 ans.

Une des 2 salles d'attente de la nouvelle MSP © Radio France - Patricia POURREZ

Pas de nouveaux médecins généralistes.... pour l'instant

Cette nouvelle maison de santé orléanaise ouvre avec une quinzaine de praticiens : des infirmières, des kinésithérapeutes, des gynécologues, des sages femmes et bien sûr des médecins généralistes. Ils sont 3 pour l'instant, et les 3 étaient déjà installés sur le quartier. Parmi eux, le docteur Laurence Lallement : "On est déjà débordés, on n'arrive pas à satisfaire nos propres patients. Alors, pour l'instant, il n'est pas question d'en prendre de nouveaux. Mais, c'est pour ça aussi qu'on croit à cette Maison de santé. C'est le seul moyen d'attirer de jeunes médecins". D'ailleurs, 2 cabinets flambant neufs sont déjà prêts à les accueillir.

Des sages femmes qui arrivent sur la ville

Si les jeunes généralistes ne sont pas au rendez vous de la nouvelle structure, et le problème dépasse largement Orléans, il y a quand même des points positifs insiste Marie Picquart. " On a 2 des 3 sages femmes qui démarrent leur activité avec nous. Il y a également une rhumatologue qui s'installe sur le quartier." La MSP Saint Marceau va ainsi offrir de nouvelles possibilités aux habitants du quartier et d'Orléans comme des groupes de parole pour les futurs papas ou encore des rendez vous " jeunes mamans" dédiés uniquement à l'allaitement. "On réfléchit aussi à faire venir une diététicienne de temps en temps. On a la place pour ça et pour plein d'autres choses encore " ajoute Marie Picquart.

Une nouvelle salle de consultation gynécologique © Radio France - Patricia Pourrez

Ouverte du lundi au samedi matin

La MSP Saint Marceau sera ouverte tous les jours de la semaine et le samedi matin. Elle est située au 3 bis, rue Honoré d'Etienne- d'Orves. La structure a coûté un peu plus de 2 millions d'euros dont 1,5 million financés par la Ville d'Orléans. Une 4ème MSP est en projet sur le site de l'ancien hôpital, Porte Madeleine.