Mayenne, France

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé, vient donc de faire un chèque de 2.183.000 euros. Et ça tombe bien car l'hôpital fait face à de graves difficultés financières. L'ARS a ainsi cédé aux revendications du personnel qui s'est mobilisé à plusieurs reprises ces dernières semaines.

Cette somme, c'est en quelque sorte un joli cadeau de Noël explique Sébastien Lardeux, le responsable syndical FO au sein de l'établissement mayennais : "1,5 million pour la trésorerie, 500.000 euros pour l'investissement courant comme l'achat de matériel et le reste pour des aides ponctuelles pour le bon fonctionnement de l'hôpital. C'est une très bonne nouvelle et c'est grâce à la ténacité du personnel, des usagers et des syndicats. Mais ça ne règle pas la situation. L'ensemble des hôpitaux dans la région ne vont pas bien financièrement. Pour l''année prochaine, le gouvernement a déjà annoncé une économie de 1 milliard 600 millions pour les hôpitaux publics. On va donc rester très vigilants".

Autres annonces de l'ARS pour l'hôpital de Mayenne : la parution de 4 postes de médecins pour favoriser le recrutement d'anesthésiste, de gynécologue et d'urgentiste, la nomination d'un directeur pour accompagner la direction actuelle critiquée pour sa gestion par les syndicats.