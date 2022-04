Une aide-soignante de l'hôpital de Bourg-Saint-Andéol en grève de la faim

Catherine Michel a déposé sa tente à même le goudron en plein soleil devant l'accueil de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol, en Ardèche. L'aide-soignante a entamé une grève de la faim ce jeudi 21 avril. "C'est mon seul moyen d'agir. J'ai envie d'être réparée, innocentée et que l'on me reconnaisse comme une victime", indique-t-elle devant un panneau où est écrit à la main "Accusée à tort, j'entame une grève de la faim".

L'histoire remonte au mois de mars 2021. "J'ai été accusée de maltraitance, d'avoir frappé un monsieur, explique l'aide-soignante. "J'ai prouvé lors d'un conseil de discipline que c'était faux mais le directeur n'en tient pas compte". Une autre plainte a également été déposée : une autre personne âgées aurait eu un bleu sur la main. La quinquagénaire vit mal la situation et se met en arrêt maladie. Quelques mois plus tard, elle fait une tentative de suicide.

Selon l'aide-soignante soutenue par le syndicat FO, les personnes âgées qui l'auraient incriminée continueraient d'affirmer qu'elles sont toujours victimes de Catherine Michel alors que celle-ci n'est plus présente dans les locaux. Elle a déposé une main courante auprès de la gendarmerie.

Depuis le 16 décembre, date du conseil de discipline, les accusations sont requalifiées en "tutoiement abusif des résidents". Bien qu'elle reçoive un blâme, le conseil ne l'accuse plus d'avoir frappé un résident. Mais le directeur ne semble pas vouloir suivre l'avis émis lors du conseil, se basant notamment sur des images capturées par caméras de surveillance "qui n'existeraient pas" selon Catherine Michel et le syndicat Force-Ouvrière de l'hôpital local.

Un malaise plus profond dans l'hôpital local

Mais cette affaire révèle un malaise plus large selon Force-Ouvrière qui assure que la situation, s'est détériorée depuis l'arrivée du nouveau directeur il y a deux ans. Laëtitia Bayle est déléguée sur place : "On rentre dans l'hôpital, il y a un climat pesant. On sent que les soignants sont en souffrance. On a jamais eu autant d'absentéismes depuis deux ans". Pour l'affirmer, Laetitia Bayle s'appuie également sur un rapport d'expertise de 71 pages nommés "Risques graves" commandé par le CHSCT - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail- auprès d'un cabinet privé d'Aix-en-Provence. Il met en lumière de nombreux dysfonctionnements et de potentiels problèmes de management. "Il est à noter qu'il existe une absence de régulation managérial dans la gouvernance de l'Hôpital Bourg-Saint-Andéol Viviers. Par conséquent cela peut tendre à des comportements dysfonctionnels de la Direction sans dialogue et ni concertation sur ses subordonnées".

Contactée par France Bleu Drôme Ardèche, la direction générale basée à Montélimar dont dépend l'Hôpital Bourg-Saint-Andéol Viviers, assure qu'elle prend l'entière mesure de la situation. Elle se prononcera après une étude approfondie du dossier.