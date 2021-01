Une ancienne infirmière haut-savoyarde, "Femme d'Influence 2020" pour son aide dans la lutte contre la Covid

La jeune femme de 34 ans a décidé de stopper son poste d'infirmière urgentiste à l'hôpital de Sallanches Mont-Blanc (Haute-Savoie) il y a trois ans pour se consacrer pleinement à son activité d'agricultrice de montagne à la ferme des Roches Fleuries à Saint-Gervais. Sauf qu'au détour d'une livraison de fromage à ses anciens collègues fin 2019, elle décide alors d'y retourner pour aider lors des saisons d'hiver (entre décembre et mars). Puis le Covid arrive. Pour son engagement, Flavie Rigole-Melendez a été récompensée du prix Femme d'Influence 2020 dans la catégorie "coup de cœur".

C'est le prix d'un engagement - Flavie Rigole-Melendez

Evidemment, elle est heureuse d'avoir été récompensée. Mais ce n'est pas le plus important. "C'est le prix de deux métiers qui sont là, qui sont difficiles, qui sont décriés par notre gouvernement depuis des années, mais qui sont oh combien nécessaires à notre vie et encore plus pendant la crise du Covid" dit-elle.

Le prix "Femme d'Influence", une récompense pour l'engagement de Flavie avant tout Copier

"Il ne faut pas oublier aussi que si l'on revient quelques années en arrière, la place de la femme n'était pas la même. Ça reste le prix Femme d'Influence. Ça montre que les femmes ont toutes leur place dans la société et dans le développement qu'il soit économique, culturel etc" note-t-elle encore.

Un rythme de vie fou

En conciliant hôpital et ferme, Flavie travaille presque 7 jours sur 7. Il ne lui reste plus beaucoup de temps pour s'occuper de sa fille de 7 ans. "C'est n'est pas sûr que je continue l'hôpital toutes les saisons d'hiver prochaine" admet-elle.