Une anthropologue tourangelle revient de deux mois passés en Antarctique pour une étude scientifique

Isabelle Bianquis, anthropologue à l'université de Tours, vient de rentrer en Touraine, après deux mois passés sur une base scientifique en Antarctique. La chercheuse y a étudié la vie et les relations sociales dans cet endroit isolé, au bout du monde.

Le retour en Touraine est un peu difficile. "Revoir des voitures, réentendre le bruit de la ville ou refaire des courses, j'avoue que j'étais un peu perdue", sourit Isabelle Bianquis. Et pour cause, l'anthropologue et professeure à l'université de Tours, rentrée ce vendredi, vient de passer deux mois sur la base scientifique française Dumont d'Urville, en Antarctique. Elle y a étudié la manière dont la vie sociale s'organise sur place.

Une vie et une société parallèles

Entre 80 et 100 personnes vivent sur cette base de la Terre Adélie à cette période de l'année, pendant la "campagne d'été" (les saisons sont inversées au Pôle Sud). Une vingtaine y restent toute l'année, pour un "hivernage". Au cours de son séjour, Isabelle Bianquis a réalisé 65 entretiens biographiques avec scientifiques, techniciens, volontaires en service civique, mais aussi militaires, médecins, ou cuisiniers. Elle a également pu observer l'organisation et les interactions sociales.

La base scientifique Dumont d'Urville, l'une des bases françaises de l'Antarctique, dans laquelle Isabelle Bianquis a passé deux mois. - Isabelle Bianquis

"C'est vraiment une bulle, une parenthèse. Ceux qui sont sur place sont là pour vivre une expérience. Ils se coupent presque volontairement de toute communication extérieure, que ce soit avec leur famille, amis et toutes les informations", remarque l'anthropologue.

Vivre en collectivité 24h/24

Autre caractéristique : la vie en collectivité en permanence. "Ce sont des gens qui travaillent et vivent ensemble 24h/24. Il n'y a aucune frontière entre vie professionnelle et vie privée. Les chambres, les sanitaires et les bureaux sont partagés. Il n'y a aucun endroit où être seul", raconte Isabelle Bianquis.

Tous les habitants contribuent à la vie de la base, comme ici, au rangement des vivres débarquées par le bateau. - Isabelle Bianquis

Chacun doit participer à la vie collective. A tour de rôle, les habitants de la base sont de service pour les tâches ménagères. "Tout le monde s'y colle ! Même les chercheurs les plus éminents." Une solidarité nécessaire s'opère aussi sur la base. "Il y a une interdépendance très forte. Par exemple, un chercheur a besoin d'un laboratoire qui fonctionne, et donc d'électriciens, de plombiers."

"C'est un monde parallèle", raconte Isabelle Bianquis, anthropologue tourangelle qui revient de deux mois passés en Antarctique. Copier

Des relations humaines très intenses

Vivre au quotidien avec des personnes d'horizons aussi variés crée également des liens forts. "Les relations sont très intenses très vite. Tout le monde parle avec tout le monde. En deux mois, on connaît mieux quelqu'un qu'en quatre ou cinq ans à Tours." Des relations qui, en revanche, ne perdurent pas forcément au-delà de la base scientifique. "Ces personnes sont beaucoup dans l'instant présent, pas dans la construction d'un avenir ensemble."

Une des salles communes de la base Dumont d'Urville où se retrouvent les occupants saisonniers pour discuter entre eux. - Isabelle Bianquis

Une observation qui fera certainement partie des conclusions anthropologiques d'Isabelle Bianquis. En attendant, la chercheuse va suivre à distance les "hivernants" de la base scientifique et analyser les données déjà collectées.