Une nouvelle application permet d'appeler le 15 en envoyant en même temps au Samu vos coordonnées, votre localisation et même des photos de votre urgence. Elle est opérationnelle dans le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal.

Auvergne, France

Voilà de quoi gagner quelques précieuses secondes lors d'un appel d'urgence. Une application sur smartphone qui vous permet d'appeler le 15, tout en transmettant les informations essentielles à toute intervention.

En téléchargeant "My15", l'appli vous demande vos nom, prénom, numéro de téléphone, des coordonnées que vous pouvez compléter avec des informations médicales : poids, âge, allergies connues, traitements en cours, etc. "Le tout est bien sûr confidentiel et sécurisé puisque ce sont des données de santé", précise Denis Gonzalez, le chef du Samu du Puy-de-Dôme. En cliquant sur une case, l'utilisateur accepte également d'être géolocalisé lors de son appel aux services d'urgence.

Possibilité de transmettre des photos

"Lorsqu'ils appellent le 15", explique Denis Gonzalez, "une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'assistant de régulation médicale et apparaissent tous les éléments saisis en amont par l'appelant". Un gain de temps précieux, d'autant que "My15" permet également de transmettre des photos. "Je pense à une photo d'accident parce que lorsqu'on peut voir l'état d'un véhicule, ça peut suffire à déclencher un moyen supplémentaire dès l'appel", ajoute le patron du Samu 63.

Lorsque que vous appelez le Samu avec My15, vos coordonnées et votre localisation s'affichent automatiquement sur l'écran de l'assistant de régulation. © Radio France - Juliette Micheneau

Cette application fonctionne uniquement avec le logiciel de régulation médicale développé par Exos et qui équipe les Samu du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l'Allier. "My15" est disponible gratuitement sur smartphone. Elle a déjà été téléchargée plus de 10.000 fois.