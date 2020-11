Une appli pour avoir les panneaux d’informations municipales dans la poche

Depuis 2017, l’application Panneau Pocket remplace les panneaux lumineux d’informations municipales. Plus de 3200 communes l’utilisent dont 60 dans la Marne et les Ardennes. Le marché a été dopé par le confinement.

On connaît le traditionnel panneau lumineux d’informations municipales installé dans les rues, autrefois en lettres orange, aujourd’hui en écran à LED. Panneau Pocket reprend la même apparence, mais sous la forme d’une application sur téléphone portable.

Plus de 3200 communes, communautés de communes, écoles, syndicat de traitement des déchets l’utilisent en France. La Marne compte 52 adhérents : les municipalités de Courcy, Chouilly, Cumières, Janvry, la communauté de communes du Sud marnais, l’école de Dizy-Champillon, le syndicat mixte des déchetteries du Sud-est marnais... 8 communes l’utilisent dans les Ardennes : Givet, Chooz, Vouziers, Autrecourt-et-Pourron…

Notre cœur de cible, ce sont principalement les communes rurales" - Caroline Lafforgue, cofondatrice de Panneau Pocket

Panneau Pocket se veut simple d’utilisation : on installe l’application, on met sa commune en favori, et plus besoin d’y toucher. On reçoit une notification à chaque information publiée par sa commune.

Simple et instantané

Les dates des jours de chasse, la fermeture exceptionnelle de l'agence postale, la prochaine braderie, les travaux prévus dans la semaine, les évènements reportés en raison du confinement, des informations sur les cas de coronavirus détectés sur la commune… Les contenus sont variés et la réactivité est plus grande que sur un bulletin imprimé.

Si un jour, on nous annonce une tempête, on peut informer les habitants très rapidement" - Blandine Amet, adjointe au maire d’Autrecourt-et-Pourron

À Autrecourt-et-Pourron, village du Sedanais de 350 habitants, 168 personnes ont consulté la publication sur les dates de chasse. "Donc, c’est pas mal", se félicite l’adjointe au maire, Blandine Amet.

Exemples d'informations publiées sur Panneau Pocket par des communes ardennaises - Capture Panneau Pocket

Pour l’utilisateur qui la consulte, l’application est gratuite. Aucune publicité n’y est diffusée aucune donnée personnelle collectée. Panneau Pocket ne géolocalise pas. Pour les communes adhérentes, Panneau Pocket coûte 14 à 36 centimes par foyer. Une ristourne est accordée aux communes adhérentes de l'Association des maires ruraux de France. Le service est gratuit pour les communes de moins de 100 habitants.

Le service a connu un regain d’intérêt pendant le premier confinement. Panneau Pocket, qui détient 10% des parts du marché, a vu fleurir les concurrents. "On en a compté onze en début d’année, ils sont 39 aujourd’hui", constate la cofondatrice de l’application Caroline Lafforgue.