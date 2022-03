Une appli pour encourager les conducteurs du réseau Lignes d'Azur à se mettre au sport

Les 1.200 salariés du réseau de transports Lignes d'Azur, et notamment ses 900 conducteurs, ont désormais à disposition une appli mobile conçue par la société niçoise MyCoach en partenariat avec le CHU de Nice. Objectif : lutter contre le mal de dos et le manque d'activité.

Huit français sur dix souffrent du mal de dos au cours de leur vie, et les lombalgies représentent un arrêt maladie sur cinq. Pour lutter contre ce "mal du siècle", et plus largement pour inviter ses salariés à faire plus d'activité pour être en bonne santé physique et psychique, la régie Lignes d'Azur lance l'expérimentation pendant un an d'une appli mobile conçue par la société niçoise MyCoach. Les conducteurs de tram et de bus, qui sont 900 chez Lignes d'Azur, sont particulièrement ciblés, eux qui sont assis une bonne partie de la journée en subissant freinages, vibrations et stress.

Une appli conçue pour répondre aux besoins de chaque salarié

Elle a été conçue en partenariat avec des docteurs en sciences du mouvement du CHU de Nice, afin de proposer des mouvements adaptés au plus près aux besoins de chacun. Le fonctionnement est simple : le salarié répond d'abord à quelques questions sur l'appli avant chaque séance, sur sa forme, ses éventuelles douleurs. Et en fonction du temps qu'il a, l'appli, alimentée par des coachs et les docteurs en question leur propose un programme adapté. Plus ou moins soutenu pour les sportif, mais cela peut aussi être juste quelques geste pour faire un peu d'activité et éviter les douleurs liées à une sédentarité qui fait des ravages lorsqu'elle est prolongée.