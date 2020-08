Une application 100% rennaise pour former au test de dépistage du coronavirus

La start up rennaise Simango a lancé une application gratuite pour apprendre à dépister le coronavirus. Depuis un arrêté du 25 juillet, les pompiers, aide-soignants et étudiants en médecine peuvent réaliser des tests rhyno-pharingés. L'application permet d'être sûr de les réaliser correctement.

Vincent Dozhwal-Bagot est médecin et co-fondateur de la start up rennaise Simango, à l'origine de la création et du développement de l'application mobile.

Depuis le 25 juillet, la liste des métiers pouvant réaliser des tests de dépistage du coronavirus s'est allongée : pompiers, aide-soignants, secouristes, étudiants en médecine... La start-up rennaise Simango leur permet de se former afin d'avoir des résultats fiables. "Il y a de nombreux tests qui sont réalisés et de plus en plus, explique Vincent Dozhwal-Bagot, médecin et co-fondateur de Simango. Le prélèvement, qui consiste à mettre un écouvillon dans le nez, à l'horizontal normalement, est souvent mal fait puisqu'on le met de biais. _Le test peut être négatif alors que la personne était contaminante._"

Une formation gratuite en un quart d'heure

Si la commande provient de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, la création et le développement de cette application mobile est 100% rennaise. Téléchargeable gratuitement sur smartphone, elle propose des quiz ludiques, avec un pourcentage de réussite à la fin. Le but est de former en un quart d'heure ceux qui seront amenés à réaliser des tests, notamment rhino-pharyngés. L'application est la seule formation reconnue pour ces tests.

L'application, gratuite, propose des quizz sur plusieurs thématiques : habillage et matériel, réalisation du geste, mais aussi le déshabillage, souvent mal réalisé. © Radio France - Maxime Glorieux

Faut-il se placer devant ou à côté du patient en faisait un test ? Comment orienter le coton-tige ? Les enseignements de cette application dépassent le geste même de l'écouvillon dans le nez. "C'est ça la santé, savoir se comporter aussi, ce qu'on appelle "les soft skills" : _quoi faire, comment expliquer au patient, c'est la moitié du soin !_", s'exclame Vincent Dozhwal-Bagot.

Téléchargée 500 fois en quelques jours

Elodie Mohedano, une infirmière rennaise, utilise l'application pour la première fois. "Que faut-il faire après avoir touché le rhinopharynx....? Je ne sais pas, je réponds au hasard...et c'est faux ! Une fois la butée atteinte vous devez faire un mouvement de rotation pendant cinq secondes.. ah, ça je ne savais pas !" L'application a été téléchargée plus de 500 fois en quelques jours et pourrait intéresser d'autres régions à l'avenir.