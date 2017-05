Une application bretonne permet aux aveugles de faire de la voile de manière plus autonome

Les personnes non-voyantes peuvent elles aussi barrer un bateau, mais il faut pour ça qu'elles aient les bonnes informations. En partant de ce principe, un Brestois a développé grâce à son association Orion une application qui rend la voile accessible, grâce à un système de commandes vocales.

Tout est parti d'un mémoire universitaire. A l'époque, Mathieu Simonet est étudiant en staps, et décide de faire une expérience pour son mémoire, avec cette problématique : "Est-ce qu’une personne déficiente visuelle peut barrer son propre bateau". Il fait des tests avec un volontaire, un ancien motard qui a perdu la vue et qui se prend au jeu.

Mettre les autres sens à profit

Premier constat, les nons-voyants ont développé les autres sens, et savent les mettre à profit pour naviguer. Mathieu Simonet explique qu'il a essayé de naviguer les yeux bandés, mais que ce n'est pas la même chose : "Je n'aurai jamais imaginé que le bruit du sillage à l'arrière du bateau, soit un repère efficace pour se repérer". Les membre de l'association Orion qui propose régulièrement des sessions de voile pour les aveugles, ont donc été étroitement associés à la recherche, et tout part d'eux, insiste le Président de la structure.

"On entend le vent dans la voile : quand on borde trop la voile, le bateau ralenti, on peut le ressentir!"

Il explique que les progrès se sont faits petit à petit : "Au début, on écoutait seulement le vent. Ce qui nous intéressait c’est qu’une personne à la barre puisse tenir le cap uniquement par rapport au vent. Ensuite on est allé un peu plus loin. En faisant du réglage des voiles. On entend le vent dans la voile… Quand on borde trop la voile, le bateau ralenti, on peut le ressentir."

La réalité virtuelle pour aller plus loin, avec une application mobile

A l'issue de son doctorat, il a imaginé une manette, reliée à un ordinateur et qui donne des indications aux aveugles qui sont à bord. Les passionnés font appel à la réalité virtuelle et réalisent un logiciel avec l’Enib, l’Ecole d’ingénieur de Brest, pour pouvoir consulter des cartes numériques sans les voir.

Une voix guide le non-voyant qui navigue en lui donnant le Cap, la vitesse...

Ensuite, grâce à la Fondation Orange et à un financement participatif, le projet se développe encore. Une application mobile est créée. Grâce à un petit haut-parleur, elle donne des indications de navigation (cap, distance à la bouée suivante, vitesse...)

Il suffit de rentrer les informations de navigation pour faire de la régate, mais l'association brestoise voudrait aller encore plus loin! "On vient de lancer le projet « Sea touch », explique Mathieu Simonet, un logiciel de croisière pour les non voyants sur mobile, qui s'appuierait sur les cartes de navigation classiques"