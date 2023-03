Une application pour connaitre la quantité de pollen dans l'air expérimentée dans la métropole de Metz

Pourrez-vous sortir sans éternuer et avoir les yeux qui coulent ce dimanche 19 mars ? Pour le savoir, il faut télécharger l'application gratuite LivePollen , expérimentée depuis quelques jours dans la métropole de Metz. Cet outil, déjà déployé à Sarreguemines et Longwy depuis un an, fournit aux allergiques des indications quotidiennes sur la quantité de pollen dans l'air en fonction de leur localisation. Trois capteurs ont été installés dans la métropole : à Metz, Pouilly et Woippy.

"C'est de la mesure en continu, toute la journée", explique Jérôme Richard, co-fondateur de la start-up Lify Air , basée à Orléans, qui développe l'application. "On détecte les principales espèces allergisantes. En ce moment, c'est surtout du noisetier et de l'aulne, mais on va bientôt avoir du bouleau." Les données sont ensuite envoyées du capteur vers le serveur de l'entreprise, avant d'être transmises par l'application. Les utilisateurs peuvent paramétrer les alertes en fonction des pollens qui les dérangent, et en fonction du capteur le plus proche de chez eux.

"Si l'un des pollens que vous avez sélectionnés est mesuré dans l'air, vous recevez une notification à 6 heures du matin", détaille Jérôme Richard. "Elle vous donne notamment le niveau de risque. Et si vous n'avez pas encore identifié à quel pollen vous êtes allergique, l'application vous permet d'avoir les premiers éléments. Vous pouvez consulter toute la saison pollinique pendant laquelle vous aurez eu des symptômes." En France, 30% des adultes et 20% des enfants sont sensibles au pollen, contre 7% des personnes il y a cinquante ans.

Anticiper et prendre son traitement

L'application vise surtout à changer la vie des allergiques au pollen, souvent dérangés par les symptômes dès la fin de l'hiver. "Quand vous allez chez votre allergologue, il vous dit de prendre votre traitement dès exposition. Mais quand on a une information qui est décalée d'une semaine, comme c'est le cas aujourd'hui, on ne peut pas prendre ces traitements dès qu'on exposés, puisqu'on ne le sait pas", regrette le co-fondateur de Lify Air. "Si on n'a pas les mesures en temps réel, on ne peut pas anticiper. On est déjà malades quand on a l'information..."

"Grâce à l'application, vous savez que vous êtes exposé", continue Jérôme Richard. "Donc vous avez la certitude qu'il y a un niveau de risque, et donc du pollen. Et vous pouvez prendre votre traitement immédiatement !" En cas de symptômes plus intensifs, l'application vous recommande même d'éviter de sortir. "On peut faire tout un tas de petits gestes au quotidien. Notre outil explique aussi de manière pédagogique ce qu'est l'allergie, ce qu'est la maladie, et comment lutter contre." Dans la métropole de Metz, l'expérimentation de LivePollen doit durer un an.