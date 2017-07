Tiques : une application pour signaler les morsures

Les autorités lancent cette semaine une nouvelle application pour smartphones. Elle s'appelle "Signalement tiques". L'objectif est de recueillir des données précises sur cet acarien pour mieux évaluer les risques.

Plus de 30.000 personnes auraient contracté la maladie de Lyme en 2015 d'après les autorités. Il y en aurait beaucoup plus d'après les associations. La maladie de Lyme transmise par les morsures de tiques est en progression en France et particulièrement en Alsace.

L'application s'appelle "Signalement tiques"

Pour mieux comprendre où et quand les personnes sont mordues, les autorités ont lancé ce mois de juillet une nouvelle application pour téléphone. Elle s'appelle "Signalement tiques". "Cette application va permettre de signaler les endroits où les personnes ont été mordues et même d'envoyer les tiques à des organismes de recherche. Cette application sera une sorte de carnet de piqûre, en cas de problème vous pourrez donner des informations fiables à votre médecin", explique Jean-François Cosson, chercheur à l'INRA, spécialiste des maladies transmises par les tiques, qui coordonne ce projet.

VOIR AUSSI : VIDEO - Tiques et maladie de Lyme, comment les éviter

"A terme on croisera les données des morsures avec la météo et les paysages et on pourra estimer en fonction du lieu les risques d'être piqué par une tique. Cela prendra sans doute du temps car il faut recueillir beaucoup de données"a-t-il ajouté. Cette application est disponible sur Android et IOS.