Une approche globale pour soigner l'endométriose

Il faut en moyenne huit ans pour qu'une femme soit diagnostiquée lorsqu'elle a de l'endométriose en France. Pourtant, c'est une maladie qui touche amplement les femmes. En Bourgogne, on estime que... de femmes sont atteintes d'après... . Ce lundi 14 février, le gouvernement a annoncé sa Stratégie Nationale de lutte contre l'endométriose mais à Dijon, les professionnels de santé n'ont pas attendu pour s'organiser! Une quarantaine de spécialistes échangent régulièrement entre elles pour conseiller au mieux les patientes.

Une approche globale

Quand on pense endométriose, on pense souvent à des douleurs pendant les règles ou les rapports sexuels. Ce sont effectivement les premiers signes. Le premier réflexe est donc d'aller consulter un gynécologue ou une sage-femme. Dans son cabinet de sage-femme, il n'est pas rare que Gwendoline Huntzinger diagnostique la maladie, mais ne puisse pas la soigner seule: "en tant que sage-femme, on est assez limité dans la prise en charge: on essaye de trouver une pilule qui leur convient, puis on les envoie vers un kinésithérapeute en attendant qu'elle obtiennent un rendez-vous chez un gynécologue."

Pendant longtemps les patientes allaient voir les gynécologues ou les sage-femme et ressortaient systématiquement avec une pilule, en espérant que ça aille mieux. Sauf que quand on souffre depuis des années, ce sont des douleurs chroniques.

Depuis qu'elle s'est installée, la sage-femme a progressivement été mise en contact avec des collègues pour adapter le suivi de chaque patient en fonction de leurs souhaits mais aussi de la pathologie. Pour la jeune femme "c'est tout l'intérêt du travail libéral, c'est de trouver des professionnels compétents dans cette pathologie."

Soulager les douleurs pour vivre avec la maladie

Lucie Gestin, elle, en a fait sa spécialité. En tant que diététicienne, elle peut apaiser les douleurs de personnes souffrant d'endométriose: _"_on va apporter du soulagement, du confort digestif, la réduction de ballonnements, une amélioration sur le plan énergie grâce à un meilleur sommeil notamment, tout va se lier assez rapidement." Comme le suivi se fait au cas par cas, la communication entre les différentes spécialistes est indispensable.

Les professionnels mettent en avant une approche globale pour soigner au mieux l'endométriose Copier

Ce n'est qu'après avoir vu deux spécialistes que Lorène s'est fait prescrire des séances de kinésithérapie pour soigner une endométriose prononcée. Elle a par la suite été consulter un ostéopathe, qui l'aide à compenser les effets de la maladie sur son corps. "A chaque cycle menstruel mon bassin de bloque. Donc tous les mois je vais chez l'ostéopathe." Une visite quasiment vitale pour elle, même si vu l'avancement de la maladie, elle ne lui permet pas tout à fait de vivre normalement. Pour elle, la solution resterait une opération, mais il faut encore trouver le chirurgien adapté.

L'ostéopathie ou la kinésithérapie essayent de soulager les désagréments que la maladie amène tous les mois au moment des règles.

Orienter au mieux les patientes

C'est souvent grâce à leurs recherches personnelles que les patientes arrivent chez les praticiens appropriés. Parfois, elles le découvrent aussi au hasard. Sandra Roblot est kinésithérapeute spécialisée dans les soins aux femmes. Il arrive encore que ce soit elle qui fasse découvrir à ses clientes qu'elles souffrent d'endométriose: "une patiente peut venir pour des douleurs qu'elle ne pense pas gynécologique, et en creusant on se rend compte que c'est bien une endométriose, présente depuis longtemps."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour aider les patientes à s'y retrouver, elle a pour projet de créer un centre dédié aux femmes où plusieurs spécialistes seraient réunis: "Actuellement on a quand même une errance de la patiente qui ne sait pas ou aller, vers qui se tourner. Souvent il faut qu'elles se déplacent beaucoup". Regrouper un maximum de professionnels permettrait d'optimiser le suivi des patientes, et donc de les soigner au mieux. En attendant, l'ouverture de ce centre nommé la Casa Nana, la collaboration continue entre les différents spécialistes.